Was Hofmann sich von Xabi Alonso abschaut

Spiele gegen Qarabag Agdam gehören nicht automatisch zu den Highlights einer Profikarriere. Gerade deshalb warnt Leverkusens Jonas Hofmann vor der Europa-League-Partie vor einem Spannungsabfall. Für Trainer Xabi Alonso stellt das Match aus einem ganz anderen Grund ein besonderes dar.

Jonas Hofmann erlebt bislang in Leverkusen eine absolute Hochphase. Auch wenn er beim 2:1-Sieg in Wolfsburg erstmals für Bayer in der Bundesliga keinen Scorerpunkt sammelte, darf man den Zugang von Borussia Mönchengladbach als absoluten Volltreffer bezeichnen.

Erst recht, da der 31-Jährige nicht nur mit sechs Toren und vier Vorlagen in elf Pflichtspielen sondern auch mit seinen Leistungen überzeugt, die auch seinem Trainer das eine oder andere Lob bezüglich der Spielintelligenz und damit der richtigen Entscheidungsfindung des Offensivakteurs entlockte.

Worte, die Hofmann natürlich als "großes Kompliment" wertet, kommen sie doch aus dem Munde eines Welt- und Europameisters, der selbst im Bereich der Spielintelligenz das obere Limit darstellte.

Allerdings ist dem deutschen Nationalspieler auch die geringe Halbwertszeit solcher Hymnen bewusst, also sagt er: "Aber ich weiß, wenn das im nächsten Spiel nicht mehr da ist, gibt es auch auf die Nuss. Deshalb ist es wichtig, das in jedem Spiel zu zeigen. Egal gegen welchen Gegner, egal, ob es nur ein Testspiel ist. Das hat Xabi als Spieler selbst vorgelebt. Das schaut man sich schon ab."

Denn nichts ist vergänglicher als der Erfolg. Dies gilt gerade im Fußball. Und auch vor dem Europa-League-Spiel von Bayer 04 gegen Qarabag Agdam. Ein Sieg des Tabellenführers der Bundesliga gegen den Meister und Pokalsieger Aserbaidschans würde als normal abgehakt werden. Doch ein Misserfolg könnte weitreichende Folgen haben, wie Hofmann betont.

Hofmann mahnt zur Konzentration

"Es ist generell wichtig, die Spannung hochzuhalten. Das ist der Schlüssel in solchen Spielen, weil solche Spiele einen auch aus der Bahn werfen können, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt", warnt er, "das soll auf gar keinen Fall passieren. Deswegen gilt es, hellwach zu sein."

Sich in einem vermeintlich leichten Europa-League-Spiel (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen Knacks einzufangen, wäre fahrlässig. Dies gilt für die Meisterschaft, in der man mit sieben Siegen und einem Unentschieden die Tabelle anführt, genauso wie für den DFB-Pokal und die Europa League, in denen man überall um den Titel spielen möchte.

Also wünscht sich Xabi Alonso: "Wir brauchen in jedem Spiel diese Spannung, diese Motivation. Wenn wir weit kommen wollen in diesem Wettbewerb, müssen wir das richtige Mindset haben." Wobei sich der Baske noch aus einem zweiten Grund eine hochkonzentrierte Werkself gegen Qarabag Agdam wünschen dürfte.

Familie Alonso auf der Tribüne

Denn am Donnerstag wird erstmals sein Vater Periko Alonso, einst selbst spanischer WM-Teilnehmer 1982 und spanischer Meister mit Real Sociedad und dem FC Barcelona, sowie sein Bruder Jon eine Partie des 41-Jährigen in der Bay-Arena besuchen. Beide waren schon beim Abschlusstraining und der Pressekonferenz am Mittwoch vor Ort. Ausgerechnet beim eigenen Familienabend im Stadion möchte Xabi natürlich keine böse Überraschung erleben.

Und so wird er daraufsetzen, dass alle seine Profis wie Jonas Hofmann ticken. Hat dieser doch offensichtlich eine extrem hohe Eigenmotivation, weitere Komplimente seines Chefs einzusacken. "Mein Ziel ist es", sagt der Routinier, "dass der Trainer nach jedem Spiel dasitzt und so etwas sagen will."