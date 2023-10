Warum Maradona nie den Ballon d'Or gewann

Über die Bedeutung von Einzelauszeichnungen lässt sich vortrefflich streiten, über das Prestige des jahrzehntealten Ballon d'Or kaum. Obwohl viele Spieler gar nicht die Chance hatten, ihn zu gewinnen.

Am Montagabend kann Lionel Messi - und das wird er wahrscheinlich auch - seinen bereits achten Ballon d'Or gewinnen. Und seinen eigenen Rekord damit weiter ausbauen. "Nur" fünf häufte Rivale Cristiano Ronaldo bisher an, und Diego Maradona, der große sportliche Vorfahre des Argentiniers … keinen einzigen?

Selbst im Jahr 1986, als der Wunderdribbler die Albiceleste auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft zum Weltmeistertitel führte, wurde nicht er, sondern Igor Belanow ausgezeichnet, der bei der WM für die Sowjetunion immerhin vier Tore geschossen und mit Dynamo Kiew den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte. Aber Maradona war auch nicht Zweiter geworden. Oder Dritter. Oder Vierter, Fünfter, Sechster. Der Argentinier hatte gar nicht gewählt werden können.

Von 1956 an, als die französische Fußballzeitschrift "France Football" den prestigeträchtige Ballon d'Or ein erstes Mal vergab - an den Engländer Stanley Matthews -, galt die Auszeichnung per Definition "Europas Fußballer des Jahres". Zwar spielte Maradona zwischen 1982 und 1993 in Europa, doch bis 1995, als die großen Tage des Ausnahmekönners bereits gezählt waren, standen lediglich europäische Spieler zur Wahl.

So wurde 1994 Brasiliens Weltmeister-Macher Romario vor Hristo Stoichkov Weltfußballer, der Ballon d'Or ging allerdings an den Bulgaren. 1995 heimste Milans Torjäger George Weah aus Liberia beide Trophäen ein, was im Vorjahr noch nicht möglich gewesen wäre.

Pelé und Maradona wurden nachträglich ausgezeichnet

Bis einschließlich 2006 zeichnete der Ballon d'Or - wenn dieser bei einem europäischen Verein spielte - dennoch weiterhin Europas Fußballer des Jahres aus, was sich ab 2007 änderte. Seither wird auch durch den goldenen Ball der "Weltfußballer" gekürt, obwohl es dafür mit dem von der FIFA vergebenen "The Best" auch einen anderen Award gibt, der aktuell als offizieller Weltfußballer-Titel gilt. Zwischen 2010 und 2015, als Messi vier seiner Auszeichnungen gewann, vergaben "France Football" und der Weltverband den "FIFA Ballon d'Or" gemeinsam.

2016, zum 60. Geburtstag des Ballon d'Or, veröffentliche "France Football" übrigens eine Liste weniger ausgewählter Jahre vor 1995, in denen es womöglich einen anderen Sieger gegeben hätte, wenn auch nicht-europäische Spieler wählbar gewesen wären. Pelé wurde zwischen 1958 und 1961 sowie 1963, 1964 und 1970 gleich siebenmal nachträglich "ausgezeichnet", Maradona in den WM-Jahren 1986 und 1990 immerhin zweimal. Sechs Titel hatte er einst von der venezolanischen "El Mundo" gesammelt, die in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren Südamerikas Fußballer des Jahres bestimmte.