Wann verlängert Baumann?

Als Leistungsträger, Kapitän und Elfmeterkiller wird der 33-Jährige für Hoffenheim immer wertvoller. Doch seine Zukunft ist aktuell offen.

Mit einer spektakulären Leistung inklusive eines abgewehrten Elfmeters sicherte Oliver Baumann der TSG einen 3:2-Auswärtssieg. Dieser Satz hatte in dieser Spielzeit schon zweimal seine Gültigkeit. Hoffenheims Nummer 1 ermöglichte erst die noch immer laufende Serie von Hoffenheimer Erfolgen in fremden Stadien, die in Heidenheim begann und nun mit demselben Ergebnis in Stuttgart eine neue klubinterne Rekordserie der Kraichgauer besiegelte.

TSG auswärts makellos

Hoffenheim startete mit fünf Auswärtssiegen in die Saison, das schafften zuvor nur zwei Teams: Dortmund 2010/11 (sogar acht Auswärtssiege ab Saisonstart) und Bayern München 2012/13. Und mit 15 Punkten auswärts hat die TSG schon jetzt die Marke aus der gesamten Vorsaison (13) übertroffen.

Einmal mehr dank einer überragenden Torwart-Performance. Weil Baumann diesen Strafstoß höchstpersönlich verursacht hatte, sah sich der 33-Jährige besonders in der Pflicht: "Dann muss ich ihn eben halten." Gesagt, getan. Bereits zum zwölften Mal wehrte Baumann in der Bundesliga einen Strafstoß ab, drang damit in die ewige Top Ten der Elfmeterkiller vor und zog mit Wolfsburgs Koen Casteels und einem gewissen Ronnie Hellström gleich. Sein Erfolgsgeheimnis gibt Baumann freilich nicht preis, "da verrate ich natürlich nicht alles, aber es ist verrückt".

Baumanns Vertrag endet 2024

Wie gut gereifter Whiskey wird Baumann im Alter immer wertvoller für die TSG, für die er am Ende dieser Saison zehn Jahre im Tor gestanden haben wird. Und dann? Aktuell ist die Zukunft des gebürtigen Breisgauers völlig offen, zumindest vertragstechnisch. Der Kontrakt läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte das Vertragswerk 2021 eine Veränderung erfahren, damals hatte Baumann sein ohnehin bis 2023 gültiges Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert. Seither herrscht Funkstille.

Wann also verlängert Baumann? Schließlich ist bereits ein Viertel der Saison gespielt. Macht sich der Routinier womöglich ernste Gedanken, auf der Zielgeraden der Karriere noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen? Die von Leistungsspitzen durchzogene enorme Konstanz fällt schließlich auf in der Branche. Während Manuel Neuers Absenz in München war Baumann auch mehrmals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Reizt ihn noch mal ein großer Klub? Das Ausland?

Verlängerung eine Frage der Zeit

Oder ist die zögerliche Haltung nur ein Zeichen der besonders engen Verbundenheit mit Hoffenheim? Und die erneute Verlängerung im doppelten Sinn nur Formsache? Letzteres scheint die wahrscheinlichste Variante. Schließlich ist Baumann ein bodenständiger Mensch, der im Kraichgau nicht nur fußballerisch feste Wurzeln geschlagen, sondern sich dort auch ein Haus gebaut hat. Zudem hat der Keeper als Kapitän und Vereinsikone einen exklusiven Status erreicht, den er in den kommenden Jahren noch weiter verfestigen könnte. Schließlich zeigt sein Körper noch keinerlei Ermüdungserscheinungen.

Deshalb ist derzeit eher davon auszugehen, dass Baumann einmal mehr seine Unterschrift unter einen Vertrag mit der TSG setzen wird. Diesmal dann trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht nur für eine weitere Saison, sondern wohl gleich für mehrere Jahre. Die Frage scheint nur zu lauten: Wann?