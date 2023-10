WSG Tirol will mit kompaktem Auftritt für Sieg gegen Klagenfurt sorgen

Der Negativlauf der WSG Tirol setzte sich auch nach der Länderspielpause durch eine 0:2-Niederlage gegen die Wiener Austria fort. Die Mannschaft von Coach Thomas Silberberger findet sich nach wie vor auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder und sehnt den Befreiungsschlag herbei. Der soll in Kärnten erfolgen.

Nichts wurde es aus dem erhofften Befreiungsschlag für die WSG Tirol nach der Länderspielpause. Konnte man nach der ersten Ligaunterbrechung im September noch mit einem 3:2-Erfolg über Austria Lustenau für den bislang einzigen Sieg in der aktuellen Bundesliga-Saison sorgen, musste man dieses Mal eine 0:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria über sich ergehen lassen. Damit steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Silberberger weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat durch das Remis von Schlusslicht Austria Lustenau sogar noch etwas Abstand auf das Ende eingebüßt. Die Pleite gegen die Violetten aus der Bundeshauptstadt bedeutete die bereits vierte Liga- und fünfte Pflichtspielniederlage in Folge für die Tiroler, die aus diesem Negativlauf endlich ausbrechen wollen.

Das soll beim Auswärtsspiel in Kärnten gegen Austria Klagenfurt gelingen, wo man allerdings auf einen motivierten Gegner trifft, der sich zuletzt durch einen 3:2-Auswärtssieg in Wien gegen Rapid vorerst den vierten Tabellenplatz gesichert hat. Zwar verlor die Silberberger-Truppe das erste Saisonduell gegen die Waidmannsdorfer mit 1:3, das letzte Auswärtsspiel gegen die Klagenfurter konnte die WSG aber mit 3:2 für sich entscheiden. In der vergangenen Saison blieben die Tiroler in den beiden Begegnungen gegen das Team von Coach Peter Pacult generell ungeschlagen. Allerdings spricht die allgemeine Statistik deutlich gegen den Klub aus dem Westen Österreichs, denn in sieben Partien gegen Klagenfurt gab es insgesamt nur einen Sieg bei drei Niederlagen und ebenso vielen Unentschieden.

Klagenfurt erst mit einer Niederlage

Dazu kommt noch, dass man neben den Langzeitverletzten Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation), Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) auch den gesperrten David Gugganig in der Defensive vorgeben muss, der bei der 0:2-Niederlage gegen die Austria mit Rot vom Platz gestellt wurde. Zudem fällt auch Youngster Yannick Vötter mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus. Thomas Silberberger weiß, was man am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) aufbieten muss, um gegen Klagenfurt den dringend benötigten Befreiungsschlag zu landen: "Wir brauchen einen kompakten Auftritt und müssen unser Spiel über 90 Minuten durchziehen."

Die Klagenfurter holten allerdings mit 18 Punkten so viele wie noch nie zuvor in der Hinrunde des Grunddurchgangs und konnten zudem erst einmal in der laufenden Saison bezwungen werden. Zudem zählt die Klagenfurt-Offensive mit 18 Treffern zu den effizientesten in der Liga, saisonübergreifend konnte man zudem erstmals in acht aufeinanderfolgenden Bundesliga-Heimspielern immer ein Tor erzielen. Allerdings blieb man auch nur in einer der letzten zehn Partien im eigenen Stadion ohne Gegentor. Das will die WSG wieder schaffen, um der Negativserie endlich ein Ende zu bereiten.