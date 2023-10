Wörle über Röser: "Ansprechbar, aber ziemlich mitgenommen"

Der SSV Ulm 1846 Fußball sorgt sich um Lucas Röser. Der 29-Jährige blieb nach einem Zusammenprall minutenlang liegen. Trainer Thomas Wörle gab unmittelbar nach der Partie gegen Halle ein erstes Update.

Ulms 2:3-Niederlage gegen den Halleschen FC rückte am Samstag in den Hintergrund, weil es kurz vor Schluss zu einem Schockmoment kam. SSV-Stürmer Lucas Röser und Halles Verteidiger Jannes Vollert prallten bei einem Zweikampf folgenschwer zusammen. Während es für Vollert nach einer kurzen Behandlungspause mit einem Turban weiterging, blieb Röser mehrere Minuten benommen liegen, musste lange behandelt und letztendlich ins Krankenhaus gebracht werden.

Ulms Trainer Thomas Wörle äußerte sich unmittelbar nach der Partie bei "MagentaSport" zur Verletzung von Röser. "Ich meine, dass Lucas kurz bewusstlos war. Er klagte über starke Nackenschmerzen", sagte der 41-jährige Coach und berichtete: "Er war dann zwar ansprechbar, aber ziemlich mitgenommen. Wir hoffen das Allerbeste."

Eine genaue Diagnose stand am Samstagabend noch aus. Weitere Untersuchungen werden noch erfolgen.

"Halle war eiskalt"

Röser war in der 63. Minute im Zuge eines Dreifachwechsels für Felix Higl in die Partie gekommen. Nur drei Minuten später gelang Philipp Maier der 2:3-Anschlusstreffer für die Ulmer, die mehrere hochkarätige Chancen zum Ausgleich hatten. Am Ende reichte es aber nicht mehr zu einem weiteren Treffer.

"Der Gegner war eiskalt: vier Chancen, drei Tore", fasste es Wörle zusammen. Seine Spatzen dagegen seien lange nicht in der Lage gewesen, den erforderlichen Druck aufzubringen. Der kam dann zwar noch, aber eben zu spät: "Hintenraus können wir sogar das Spiel noch gewinnen", musste Wörle feststellen.

Der SSV belegt mit 23 Zählern weiterhin Platz drei, kann am nächsten Spieltag aber von diesem verdrängt werden. Am Sonntag in einer Woche müssen die Spatzen bei Preußen Münster antreten. Für Röser gilt es zunächst aber, schnell wieder auf die Beine zu kommen.