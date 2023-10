Vor dem Rückrundenauftakt gegen Burghausen: Bayerns Abwehr "bleibt eine Baustelle"

Die Regionalliga Bayern startet in die zweite Halbserie. Zum Auftakt am Freitagabend kreuzen mit dem FC Bayern II und Wacker Burghausen zwei Teams die Klingen, die auf eine problembehaftete Hinrunde zurückblicken.

Dass ein Trainer behauptet, die Tabelle interessiere ihn nicht, ist eine ebenso überstrapazierte wie selten glaubhafte Aussage. Holger Seitz, der Trainer der Bayern-Amateure, jedoch bietet tatsächlich etliche gute Gründe auf, warum man ihm Glauben schenken sollte. Zum einen ist der schwache Start mit nur sechs Zählern aus den ersten sieben Partien eine zu schwere Hypothek, um noch nach oben schielen zu können. Zum anderen weist der FC Bayern II wegen einiger Spielverlegungen durch die Länderspielperiode zum Teil vier Spiele weniger auf als die Konkurrenz. Dabei ist der FCB-Nachwuchs in der aktuellen Verfassung gewiss zu den besten Teams der Liga zu zählen.

Das Lachen ist zurück an der Säbener Straße dank zuletzt 16 Punkten aus den jüngsten sechs Partien. Der achte Tabellenplatz ist in der Tat wenig aussagekräftig, da die Münchner vor dem jüngsten 6:3-Torfestival gegen Eintracht Bamberg zwei Wochen pausieren mussten. Der guten Form tat diese Unterbrechung keinen Abbruch, zum Heimspiel am Freitag gegen Wacker Burghausen treten die kleinen Bayern als klarer Favorit an. Denn sowohl spielerisch als auch personell fand die Seitz-Elf zuletzt in die Spur. Gegen Bamberg gab sogar Torhüter Lukas Schneller nach über zweijähriger Pause sein Comeback. Nach seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung stand der 21-Jährige erstmals wieder im Tor und zeigte sich anschließend glückselig: "Das ist ein super schöner Moment für mich und auch für meine Familie und Freunde, weil natürlich mein Umfeld in der Zeit mitgelitten hat."

Offensive kaschiert Defensiv-Probleme

Auch sein Trainer honorierte die komplizierte und langwierige Reha des jungen Keepers, "Lukas ist Fußballer durch und durch", so Seitz, "ich habe ihn am Campus immer arbeiten sehen, er hat brutal hart an sich gearbeitet". Über die drei Gegentore gegen Bamberg, an denen er keine Schuld trug, ärgerte sich Schneller zwar, dank des souveränen Sieges aber überwog eindeutig die Freude über sein gelungenes Comeback. Anders sah dies bei Seitz aus, der sich vor dem Start eine stabilere Defensive im Vergleich zur Vorsaison als Ziel gesteckt hatte, Mit bereits 27 Gegentreffern in 13 Partien "bleibt das unsere Baustelle" räumte er ein.

Freude hingegen bereitet ihm seine Offensive. Mit je sieben Saisontreffern teilen sich Lucas Copado und Dion Berisha bislang den Titel des torgefährlichsten Bayern-Akteurs. Während Copado allmählich eine gewisse Stabilität in seine Leistungen zu bekommen scheint, erfüllt der im Sommer aus Augsburg gekommene Berisha bislang alle Erwartungen. Mit seinem vergleichsweise reifen Auftreten ist der 21-jährige Flügelspieler ein Gewinn, auch Burghausen wird sehr genau auf ihn achten müssen. Irgendwann wird auch Holger Seitz die Tabelle wieder interessieren.

Die weiteren Partien

Parellel dazu gehen am Freitagabend zwei weitere Partien über die Bühne. Der frischgebackene Herbstmeister Würzburger Kickers ist beim Kellerkind FC Memmingen zu Gast. Türkgücü München bekommt es auswärts mit der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg zu tun.

Mit sechs Partien wird der 18. Spieltag am Samstag schließlich abgerundet. Top-Verfolger Vilzing hat nach der 1:3-Topspiel-Pleite gegen Würzburg das nächste Heimspiel vor der Brust. Der 1. FC Nürnberg II ist zu Gast im Manfred-Zollner-Stadion. Die SpVgg Ansbach will nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge auch gegen Buchbach die drei Punkte in Mittelfranken behalten und sich vom Keller absetzen.

Für die SpVgg Greuther Fürth II sind die Abstiegsplätze nach vier sieglosen Partien in Folge wieder in bedrohliche Nähe gerückt. Mit dem TSV Aubstadt hat die Ruman-Elf nun ein dickes Brett zu bohren. Gleiches gilt für den SV Schalding-Heining, der sogar seit nun mehr sechs Partien auf einen Dreier wartet. Der SVS empfängt die SpVgg Bayreuth.

Außerdem im Einsatz sind Viktoria Aschaffenburg (gegen den 1. FC Schweinfurt 05) und der FV Illertissen (gegen Eintracht Bamberg).