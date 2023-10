Vor Deutschland-Gastspiel: Chiefs patzen bei den Broncos

16 Spiele haben die Kansas City Chiefs in Folge gegen die Denver Broncos verloren. Doch nun schlugen die Broncos zurück. Cincinnati übersprang die Hürde San Francisco.

Damit hätten die Kansas City Chiefs wohl am wenigsten gerechnet: Der amtierende Super-Bowl-Champion unterlag bei den Denver Broncos mit 9:24 - und brachte beim Letzten der ACF West keinen einzigen Touchdown zustande.

Zur Entschuldigung muss aber angeführt werden, dass Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes wegen eines grippalen Infekts geschwächt in die Partie ging. Dem Superstar unterliefen auch ungewohnte zwei Interceptions, zudem leistete er sich noch einen Fumble. "Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen", sagte Mahomes, der zuvor noch nie in Denver verloren hatte.

Dennoch kommt die Niederlage für die Chiefs nach zuvor sechs Niederlagen in Folge überraschend - und eine Woche vor dem Gastspiel am kommenden Sonntag in Frankfurt (Main) gegen die Miami Dolphins. Denn Denver gehört zu den schwächsten Teams im bisherigen Saisonverlauf, hatte zuvor nur zwei Partien für sich entscheiden können. Besonders die Broncos-Defense präsentierte sich bisher unterirdisch. Die zweitmeisten Punkte aller 32 NFL-Teams ließ diese zuvor zu, in Sachen Yards lag die Defense der Broncos vor dem Spieltag sogar ligaweit auf dem letzten Platz.

Doch gegen die Chiefs hielt die Abwehr stand. Gerade einmal einen Drive über mehr als 50 Yards wurde Kansas City gestattet, in der zweiten Hälfte gelangen Mahomes gerade einmal 7 Yards Raumgewinn. Besonders Linbeacker Nick Bonitto setzte den MVP der vergangenen Saison allein achtmal unter Druck. So musste die Broncos-Offensive um Quarterback Russell Wilson nicht einmal glänzen, sondern nur die Vorlagen der Defense nutzen. Wilson stand am Ende bei ebenfalls sehr bescheidenen 11 Yards Raumgewinn, warf dabei aber gleich drei Touchdown-Pässe. Weil er die Drives aus hervorragender Feldposition beginnen konnte, war auch nicht mehr nötig. Demgegenüber gelangen den Chiefs kein einziger Touchdown, lediglich Kicker Harrisson Butker brachte den Champion auf das Scoreboard.

Trotz McCaffrey-Rekord: 49ers unterliegen Bengals

Zuvor setzten sich die gegenläufigen Serien der San Francisco 49ers und der Cincinnati Bengals fort. Denn der Super-Bowl-Finalist von 2021 setzte sich in Santa Clara mit 31:17 durch und kommt mit dem dritten Sieg in Folge nach einem schlechten Saisonstart (1 Sieg, 3 Niederlagen) immer besser ins Rollen. Dagegen bezogen die 49ers die dritte Niederlage in Folge, der makellose Saisonstart mit fünf Siegen am Stück ist endgültig Vergangenheit.

Besonders Bengals-Quarterback Joe Burrow nähert sich langsam wieder seiner Bestform. Der 26-Jährige war zu Saisonbeginn durch eine Wadenverletzung gehandicapt, zeigte aber bei den Kaliforniern mit 283 Yards und drei Touchdownpässen ohne Interception eine starke Leistung. "Alles, was man jetzt sagen muss, ist: 'Willkommen zurück, Burrow. Willkommen zurück'", freute sich Star-Receiver Ja'Marr Chase mit seinem Spielmacher.

Podcast #69: NFL Preview Week 8 - Bounce Back Games für die Bills & 49ers Sieg-Pflicht! Die ambitionierten, aber zuletzt unterlegenen Buffalo Bills und San Francisco 49ers stehen in NFL Week 8 gehörig unter Zugzwang. Halten sie dem Druck stand? In der neuen Folge „Icing the kicker” geben Thomas, Shuan und Fynn - moderiert von Kucze - u. a dazu ihre Einschätzungen dazu ab. Das komplette Programm: # Das Thursday Night Game zwischen den Bills und den Buccaneers # Das „Matchup der Woche” zwischen den 49ers und den Bengals # Der „Icebreaker der Woche”: Bears-Quarterback Tyson Bagent # „Die Userfrage der Woche” von Benedikt # Die kuriose Quarterback-Kombo der Titans # Unsere „Upset Picks” der Woche Viel Spaß beim Hören! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 2. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Bei den 49ers erreichte Quarterback Brock Purdy mit 365 Yards sogar noch mehr Raumgewinn, allerdings leistete sich der 23-Jährige auch wieder zwei Interceptions - bereits Nummer vier und fünf im Oktober. Zwar lieferte auch der Rest der Offense ab - Tightend George Kittle kam auf 149 Yards, Wide Receiver Brandon Aiyuk auf 109 und Runningback Christian McCaffrey auf 118 Yards - doch die Defense um Nick Bosa ließ mit 31 so viele Punkte wie noch nie in dieser Saison zu.

Deshalb konnte sich auch McCaffrey nicht über seinen eingestellten NFL-Rekord freuen. Der 27-Jährige trug das Ei im ersten Quarter über zwei Yards in die Endzone, im vierten Viertel trug er nach einem Purdy-Pass das Ei über vier Yards in die Endzone. Damit erzielte McCaffrey in seinem 17. Spiel in Folge mindestens einen Touchdown. Dies war zuvor lediglich Lenny Moore zwischen 1963 und 196 für die damaligen Baltimore Colts gelungen.

Cardinals warten sehnsüchtig auf Murray-Rückkehr - Chargers feiern Pflichtsieg

Auf Kurs blieben die Baltimore Ravens durch einen 31:24-Erfolg bei den Arizona Cardinals. Die Ravens mussten eigentlich nur auf Fehler von Cardinals-Quarterback Joshua Dobbs warten. Dieser leistete sich prompt zwei Interceptions, die Baltimore eiskalt zu 14 Punkten ausnutzte. Während die Raves (6:2) die AFC North weiter anführen und die Play-offs im Blick haben, bleiben die Cardinals in der NFC West mit einer Bilanz von 1:7 Letzter. Für Arizona ist der Zug Richtung Postseason bereits abgefahren, selbst wenn der etatmäßige Spielmacher Kyler Murray nach seiner Knieverletzung wohl bald wieder zurückkehren wird. In einer weiteren Partie feierten die Los Angeles Chargers einen 30:13-Pflichtsieg gegen die Chicago Bears.

Hier geht es zu den frühen Sonntagsspielen.