Viktoria Berlin unter Sportdirektor Nehrig: Entwicklung als Prämisse

Viktoria Berlin ist nach dem 3:3 gegen den BFC Dynamo weiter in Schlagdistanz zur Spitze. Einen Tabellenplatz als Ziel gibt der Verein von Sportdirektor Bernd Nehrig aber weiter nicht aus - man sieht sich als Verein für den nächsten Schritt.

Der Albtraum eines jeden Fußballers nahm für Alexander Dikarev (18) im Spiel gegen den BFC Dynamo schon früh Konturen an. Der Rechtsverteidiger von Viktoria Berlin erlebte am Freitag einen rabenschwarzen Tag: Nachdem er sich in der 32. Minute wiederholt düpieren ließ und dadurch einen Gegentreffer begünstigte, leuchtete sofort die rote 21 auf. Emotionslos trottete Dikarev vom Platz, setzte sich auf die Bank und rührte sich nicht.

Viktoria-Sportdirektor Bernd Nehrig (37) eilte herbei. Er packte den Kopf des Teenagers, beugte sich zu ihm runter und redete lange auf ihn ein. "Der Junge war am Boden zerstört", beschreibt der ehemalige Profi (27 Bundesliga-Spiele für Greuther Fürth und den VfB Stuttgart, 259 Zweitliga-Spiele für St. Pauli, Fürth und Unterhaching) die Gemütslage seines Schützlings, "ich weiß, dass sich das scheiße anfühlt".

Einen der jüngsten Kader

Nehrig wechselte im September 2020 als Spieler zu Viktoria Berlin und ist den Himmelblauen nach seinem Karriereende in 2022 als Funktionär erhalten geblieben. Seit Mai dieses Jahres fungiert er offiziell als Sportdirektor. Mit der laufenden Saison ist Nehrig einverstanden: "Unter Berücksichtigung unseres Altersschnitts und dem Verlauf der vorherigen Runde läuft diese rein sportlich sehr zufriedenstellend."

Die Viktoria verfügt über einen der jüngsten Kader der Regionalliga Nordost. Im Spiel beim BFC Dynamo war die Startelf im Schnitt 23,7 Jahre alt. In der vergangenen Saison lief das Team nach dem Abstieg aus der 3. Liga zeitweilig Gefahr, durchgereicht zu werden. Die jeweiligen Entwicklungsschübe der Spieler sorgten schließlich für den am Ende ungefährdeten Klassenerhalt.

Den nächsten Schritt gehen

Auch wenn der Verein nun ungleich besser dasteht und auf Schlagdistanz zur Spitzengruppe ist, wird nach wie vor kein Tabellenplatz als Ziel ausgeben. "Die oberste Prämisse" sei die Entwicklung der Spieler, die "im besten Fall ein, zwei Jahre bei uns spielen, um dann den nächsten Schritt zu gehen", sagt Nehrig. Jüngste Beispiele sind Jakob Lewald (24, Dynamo Dresden), Iba May (25, Austria Klagenfurt), Shalva Ogbaidze (21, Den Bosch) und Mladen Cvjetinovic (20, Ingolstadt).

Auch im aktuellen Team zeigen einige Akteure starke Fortschritte. Nehrig möchte zwar keine Einzelspieler hervorheben, zu denken ist dabei aber sicher an Torwart Maximilian Kinzig (19) oder Mittelfeldspieler Julien Damelang (20), die beide Stammspieler sind. Auf einem guten Weg ist im Übrigen auch Alexander Dikarev. "Das sind Dinge, die gehören dazu, es wird ihn nur stärker machen", sagt Nehrig und verspricht: "Von der Aktion bleibt nichts hängen, wenn er sich anbietet, spielt er nächste Woche wieder.“