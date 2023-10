Viele Stärken und ein Manko: Xhaka über Bayers verschiedene Gesichter

Leverkusens Auftritt in Wolfsburg war alles andere als eine Gala. Doch dass die Mannschaft trotz problematischer erster Hälfte nach der Pause noch die Kurve kriegte, verfestigte das Bild vom Titelkandidaten. Wobei Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka noch ein gravierendes Defizit sieht.

Aus den Worten von Granit Xhaka nach dem 2:1-Sieg in Wolfsburg klang eine gewisse Zufriedenheit. Schließlich hatte Bayer in der Autostadt Qualitäten an den Tag gelegt, die zwar den normalen Fußballfan nicht in Ekstase versetzen, aber einem erfahrenen Profi wie Xhaka das Gefühl vermitteln, dass mit dieser Mannschat Vieles möglich ist.

Folglich hob der 31-Jährige neben dem auf hohem Niveau breit aufgestellten Kader und den damit starken Impulsen der Einwechselspieler, die nicht nur Joker Florian Wirtz in Wolfsburg der Werkself gab, weitere Stärken von Bayer 04 hervor.

So lobte der Schweizer Rekordnationalspieler die Mannschaft dafür, wie sie mit der schwierigen ersten Hälfte umging. "Nach dem 1:0 war Wolfsburg besser, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, war aggressiver, hat mehr Engagement gezeigt und wir haben einfache Fehler gemacht", analysierte er trocken, "wir wussten, dass wir anders in die zweite Hälfte gehen mussten und die Reaktion war sehr gut."

Dass der Gegentreffer zum 1:1 sowie die vor der Pause überlegenen Wölfe Bayer nicht völlig aus dem Konzept brachten, bewertet Xhaka als wichtiges Qualitätsmerkmal. "Wir zeigen momentan wirklich komplett verschiedene Gesichter. Auch wenn es mal nicht läuft, sind wir zusammen da, fighten füreinander, motivieren uns gegenseitig", stellt der frühere Arsenal-Profi zufrieden fest.

Bayer kann sich also auch Siege erarbeiten, wenn die Mannschaft keinen spielerischen Hochglanztag von Anfang an erwischt. Wie in Wolfsburg nach einer mäßigen ersten Hälfte so den Schalter umzulegen und sein Potenzial ohne zu brillieren, aber doch überzeugend auszuspielen, galt bislang nicht als vornehmliche Qualität einer Leverkusener Mannschaft.

Eine Fähigkeit, die für ein Team unabdingbar ist, wenn es einen wirklichen Titelkandidaten darstellen möchte. Ist Bayer im Flow, sind Wirtz, Boniface und Co. ohnehin schwer aufzuhalten, wie schon so viele Partien in dieser Saison zeigten. Wobei Xhaka wie auch in Wolfsburg selbst dann einen Schwachpunkt im eigenen Team ausgemacht hat.

So spricht der Sechser ein ernsthaftes Defizit an: Musste Bayer in Wolfsburg doch bis in die Schlussminuten um den Dreier zittern, weil man trotz bester Chancen den Sack nicht zumachte. "Das einzige Manko war, dass wir das Spiel nicht früher entschieden haben", bewertete der Linksfuß die zweite Hälfte und fordert: "Da müssen wir uns wirklich verbessern, weil wir fast jeder Mannschaft in den letzten 20 bis 25 Minuten noch etwas Luft geben. Zum Schluss kann noch das 2:2 fallen."

Xhakas Analyse traf den Kern und stellte der Werkself ein insgesamt gutes bis sehr gutes Zeugnis als potenzieller Titelkandidat aus. Auch wenn der Profi betonte: "Wenn jetzt jemand denkt, dass wir 34 Spieltage so guten Fußball spielen und alles so einfach ist, betreibt er die falsche Sportart. In der Bundesliga ist es enorm schwer, egal, wo man hingeht."

Doch seit Samstag weiß Xhaka, dass Bayer 04 auch solche schwierigen Spiele aus eigener Kraft erfolgreich gestalten kann. Was die Perspektiven der Werkself auf jeden Fall nicht schmälert.