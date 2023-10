Unverhofftes Debüt winkt: Lichtlein von Gislason nachnominiert

Die letzten Monate ist Nils Lichtlein (21) auf der Überholspur unterwegs. Nun winkt ihm sogar das unverhoffte Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Bei der jüngsten Nominierung von Bundestrainer Alfred Gislason fehlte so manchem Experten ein Name - nämlich der von Nils Lichtlein. Der junge Spielmacher ist in den vergangenen Monaten auf der Überholspur unterwegs. Bei der U-21-Weltmeisterschaft war er eine der dominanten Figuren im DHB-Team und wurde zu Recht von der IHF zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.

Bei seinem Stammverein Füchse Berlin spielte ihm in die Karten, dass der Hauptstadtklub kurzfristig Jacob Holm an Paris Saint-Germain verkaufte. Lichtlein bekam deutlich mehr Spielanteile und wusste diese zu nutzen. Angesichts der Leistungen und der Spitzenposition der Füchse war mit dem Linkshänder im Aufgebot der A-Nationalmannschaft für die beiden Partien im November gerechnet worden.

Gislason verzichtete aber auf den Hoffnungsträger, der jüngst in den neuen Elitekader des DHB aufgenommen wurde. Am Sonntag folgte jedoch die Kehrtwende: Weil dem Bundestrainer mit Marian Michalczik und Justus Fischer, beide bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag, gleich zwei Spieler absagten, wurde Lichlein nachnominiert.

"Mit der Nominierung zur A-Nationalmannschaft geht ein Traum für mich in Erfüllung und ich freue mich sehr auf die Mannschaft", wurde Lichtlein in einer Pressemitteilung der Füchse zitiert. Der Mittelmann, der auch im rechten Rückraum eingesetzt werden kann, ist als direkter Ersatz für den verletzten Michalczik zu verstehen.

Geben gleich drei Spieler ihr Debüt?

Bei Fischer besteht noch Hoffnung, der Kreisläufer ist nach DHB-Angaben angeschlagen und könnte voraussichtlich am Mittwoch zum Team dazustoßen. Lichtlein ist in jedem Fall dabei, wenn die deutsche Nationalmannschaft die wichtigen Härtetests gegen Afrikameister Ägypten bestreitet.

Damit könnten am Freitag (18.30 Uhr) in Neu-Ulm sowie am Sonntag (17.15 Uhr) in München - im Rahmen des Tag des Handballs - gleich drei Debütanten zum Einsatz kommen: Neben Lichtlein hoffen auch Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC) und Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) auf ihre Premiere im A-Team.