Unruhe bei Wattenscheid 09: Vorstand Pozo y Tamayo schmeißt hin

Schwere Zeiten an der Lohrheide: Christian Pozo y Tamayo legt sein Amt bei der SG Wattenscheid 09 mit sofortiger Wirkung nieder. Der 42-Jährige war seit 2019 als Vorstand tätig und gestaltete den Neuanfang nach Insolvenz entscheidend mit.

Oberliga Westfalen Spieltag

Tabelle

Bei der SG Wattenscheid herrschen aktuell unruhige Zeiten: Nach dem jüngsten 0:2 in der Liga gegen TuS Ennepetal überrascht der Verein nun mit der Bekanntgabe, dass Christian Pozo y Tamayo von seinem Amt als Vorstand für Sport, Medien und Kommunikation zurücktritt. "Wir haben den Grundstein gelegt. Wo wir in fünf Jahren sind, das ist nicht zu kalkulieren", sagte Pozo y Tamayo noch im Juni 2020 gegenüber dem kicker, gefragt nach dem neuen Wind, der im Verein weht. Und: "Die Zeit der Luftschlösser ist vorbei."

Vorbei ist nun aber auch die Zeit von Pozo y Tamayo selbst. Der 42-Jährige, der zwischen 2005 und 2008 zunächst als ehrenamtlicher Pressesprecher bei der SGW, später beim VfL Bochum unter anderem als Videoanalyst der Lizenzspielerabteilung tätig war, kehrte im November 2019 zurück nach Wattenscheid. Dort arbeitete er gemeinsam mit Trainer Christian Britscho erfolgreich daran, nach der überstandenen Insolvenz eine neue Mannschaft zu formen. Diese schaffte auch den Neuanfang in der Oberliga, kehrte für eine Saison in die Regionalliga zurück. Der letzte Umbruch nach dem erneuten Abstieg in die Oberliga misslang jedoch: Mit lediglich vier Punkten ist die SG 09 aktuell Tabellenletzter der Staffel Westfalen. Britscho ist inzwischen Geschichte, Pozo y Tamayo nun auch.

"Ein Neuanfang kann sehr viel Energie freisetzen. In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, braucht die Mannschaft unbedingt diesen Neuanfang. Momentan haben wir vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Noch ist der Abstand nicht zu groß. Daher hoffe ich, so den nötigen Impuls setzen zu können", erklärt Pozo seine Entscheidung.