Union suspendiert Fofana

Nach dem verweigerten Handschlag beim Champions-League-Spiel gegen Neapel hat Union Berlin David Fofana (20) für eine Woche suspendiert. Das Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag bietet für den Hauptstadtklub die Chance auf eine Trendwende.

Einen kleinen Schritt nach vorne hat Union Berlin am Dienstag gegen Neapel (0:1) gemacht, auch wenn das Ergebnis zum neunten Mal in Folge nicht zufriedenstellend war. Zumindest ein wenig kompakter und stabiler haben sich die Eisernen präsentiert. Aber offensiv lief einmal mehr nur wenig zusammen. Mehr Chancen dürften sich die Köpenicker nun am Samstag beim ebenfalls defensiv anfälligen SV Werder Bremen erspielen.

"Ich erwarte ein enges Spiel, in dem es um Mentalität und Leidenschaft gehen muss. Ich denke, dass die Zone zwei ein wichtiges Thema sein wird", betonte Trainer Urs Fischer. "Es ist eine Mannschaft, die immer wieder schnell auf die Kette spielt und dabei wird es um die zweiten Bälle gehen." Die Bremer haben mit Niclas Füllkrug dabei "ihren wichtigsten Zielspieler verloren", so der Schweizer weiter.

Trotzdem sei der Kontrahent vorne qualitativ gut besetzt. "Ich glaube, mit Marvin Ducksch haben sie einen neuen Zielspieler, der eine gute Körpergröße aufweist. Er kann die Bälle auch festmachen und weiterleiten." Jemand, der seine Qualitäten am Samstag nicht unter Beweis stellen kann, ist David Fofana. Der Mann von der Elfenbeinküste hatte sich nach seinem verweigerten Handschlag via den sozialen Netzwerken sowie bei Oliver Ruhnert und Fischer zwar entschuldigt, wurde vom Verein aber dennoch für eine Woche suspendiert.

Er werde eine Woche individuell trainieren und am Mittwoch dann zur Mannschaft zurückkehren, teilte Mediendirektor Christian Arbeit mit. "Fußball ist ein Teamsport, da muss man sich einordnen und manchmal auch unterordnen. Ich hoffe, dass der Junge daraus lernt", bekräftigte Fischer, der diesen unnötigen Lärm neben der Niederlagenserie gerne vermieden hätte.

"Das sind unnötige Themen. Wir liefern euch damit Schlagzeilen. Das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht schlecht gemacht. Da hattet ihr nicht viel", so der 57-Jährige, der am Samstag verletzungsbedingt auf Andras Schäfer, Danilho Doekhi und Josip Juranovic verzichten muss. Ein Einsatz von Jerome Roussillon sei dagegen noch fraglich. "Bei ihm sind wir noch vorsichtig, aber auch zuversichtlich. Er konnte Teile des Mannschaftstrainings mitmachen."

Durch den Ausfall von Doekhi (Fischer: "Er wird eine gewisse Zeit fehlen, ich kann aber nicht sagen wie lange") stellt sich die Frage, wer in die Dreierkette rücken wird. Als Vertretung für den Niederländer könnten Leonardo Bonucci und Paul Jaeckel auflaufen. "Wir werden uns für Samstag etwas überlegen und im Trainerteam nochmals austauschen", so Fischer.