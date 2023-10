Tuchels Denkfehler mit Müller

Thomas Müller (34) stand für den FC Bayern in dieser Saison noch nicht einmal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Thomas Tuchel ist voll des Lobes.

Kein Platz für das Urgestein in der in der bayerischen Offensive? Thomas Müller (li.) im Gespräch mit FCB-Trainer Thomas Tuchel. IMAGO/ActionPictures

Es mag "nur" ein x-beliebiges Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt 98 sein, doch der FC Bayern könnte am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwei spezielle Geschichten schreiben. Zum einen ist da die alles überstrahlende Rückkehr von Manuel Neuer. Zum anderen wartet auch aber noch jemand, der zuletzt fast ein bisschen von der Bildfläche verschwand.

Thomas Müller fehlt in seiner Karriere noch ein Tor oder eine Vorlage, und er hätte die magische Marke von 500 Scorerpunkten geknackt. In Istanbul hätte das bayerische Urgestein diesen absurden Wert am vergangenen Dienstag schon knacken können, blieb aber über die volle Distanz nur Zuschauer. Versehentlich?

"Ich hatte einen Denkfehler bei Galatasaray", erklärte Thomas Tuchel am Freitag und konnte sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Müller sollte nach etwas mehr als 75 Minuten wohl eigentlich eingewechselt werden, bis das 3:1 von Jamal Musiala fiel. "Und dann hatte ich das Gefühl", so Tuchel, "wenn ich ihn jetzt einwechsle, dann ist das so: 'Jetzt steht’s 3:1, jetzt kann der Thomas spielen.' Das hat sich komisch für mich angefühlt, kam aber bei ihm komplett anders an." Soll heißen: Müller hätte schon gerne noch gespielt. "Das nehme ich in dem Fall auf meine Kappe."

Kein Platz für Müller in Bayerns Offensive

Trotzdem muss die Frage nach fast einem Viertel der Saison erlaubt sein: Wo steht Thomas Müller gerade eigentlich? Noch kein einziges Mal durfte der einstige Dauerbrenner in dieser Saison über die vollen 90 Minuten ran, überhaupt nur dreimal in der Startelf. "Ein Spieler, der es gewohnt ist zu spielen, dessen Stärke es auch ist, einen Rhythmus zu entwickeln, wird das nie gerne haben und soll das auch nie gerne haben", findet Tuchel. "Das geht ein paarmal natürlich leichter zu akzeptieren als mehrere Male. Das ist was ganz Normales."

Im Moment, so scheint es, ist für Müller in der bayerischen Offensive schlichtweg kein Platz frei. Harry Kane spielt noch nicht überragend, steht nach zwölf Pflichtspielen aber schon bei siebzehn Scorerpunkten. Leroy Sané hatte nun zwei ausnahmsweise durchwachsene Auftritte, ist ansonsten aber bislang der Spieler der Münchner Saison. Kingsley Coman traf zuletzt in drei Pflichtspielen in Folge, und Jamal Musiala war in Istanbul Bayerns Bester. Wohin also mit Müller?

Theoretisch hätte Tuchel gegen Galatasaray durch den Ausfall von Leon Goretzka die Möglichkeit gehabt, Müller und Musiala gemeinsam auflaufen zu lassen, also mit einer Doppel-Acht zu spielen und dafür einen Sechser zu opfern. Gemessen an dem Spielverlauf war die vom Trainer gewählte Option, lieber etwas mehr Balance reinzubringen, durchaus die richtige. Ansonsten hätte es in Hälfte eins womöglich noch schlimmer ausgesehen als ohnehin schon.

Müller: Viel Lob von Trainer Tuchel

Die vier Offensiven, die "einfach extrem gefährlich" sind, "auch wenn wir schlecht spielen", wird Tuchel auch gegen Darmstadt wohl eher nicht opfern, theoretisch hätte er aber auch jetzt die Möglichkeit, Müller trotzdem reinzuwerfen. "Ich kann Thomas nur das allergrößte Kompliment machen", lobt der Trainer. "Welche Energie er in die Mannschaft bringt; wie er im Moment trainiert; wie er trainiert mit der kleinen Gruppe, in der er oft ist, die nicht gespielt hat. Das ist sensationell gut und absolut vorbildlich. Ich glaube auch, dass er da innerlich manchmal anders fühlt, sich das aber nicht anmerken lässt und echt ein Teamplayer ist auf einem extrem hohen Niveau."

Er bleibt einfach ein wichtiger Spieler, er hat das oft genug bewiesen. Thomas Tuchel

Dass Müller - in welcher Form auch immer - für die Bayern noch wichtig werden wird, glaubt Tuchel schon. "Vor allem in der Verfassung, in der er jetzt ist, in dem Gemütszustand. Er bleibt einfach ein wichtiger Spieler, er hat das oft genug bewiesen. Ich bin mir sicher, dass die Gelegenheit kommt, in der er das auch für uns in dieser Saison noch beweisen wird." In einem Thomas-Müller-Spiel dann vielleicht.