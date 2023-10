Tuchel bestätigt Neuer-Comeback - "Das ist ein komplett neues Level"

Manuel Neuer (37) kehrt am Samstag gegen Darmstadt nach 331 Tagen ins Tor des FC Bayern zurück. Thomas Tuchel könnte begeisterter kaum sein.

Läuft am Samstag nach fast einem Jahr wieder in der Bundesliga auf: Manuel Neuer. IMAGO/Sven Simon

Ein langes Gespräch hatte es in der Vorwoche zwischen Trainer Thomas Tuchel, Torwarttrainer Michael Rechner und Torwart Manuel Neuer gegeben. Die drei Parteien einigten sich vor der Fahrt zum Auswärtsspiel nach Mainz darauf, Neuers mögliches Comeback um eine Woche zu verschieben, "um Manuel noch ein paar Trainingseinheiten zu geben", wie Tuchel am vergangenen Freitag erklärt hatte.

Schließlich hatte der Kapitän, während die Kollegen auf Länderspieltrips unterwegs waren, lediglich mit der zweiten Mannschaft trainieren können. Bessere Abstimmungen, Abläufe mit den Innenverteidigern Matthijs de Ligt und Min-Jae Kim konnte sich Neuer nun in den vergangenen Tagen aneignen. Und darf am Samstag, im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wieder ran.

331 Tage nach seinem fatalen Ski-Unfall wird Bayerns etatmäßige Nummer 1 zurückkehren ins Tor des deutschen Rekordmeisters. "Wenn nichts passiert im Training - toi, toi, toi -, dann spielt er morgen", sagt Tuchel nun. "Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf, es freuen sich wahrscheinlich noch ein paar mehr drauf."

"Ich spüre seine Vorfreude, und ich spüre seine ganze Klasse"

Es wird Neuers 479. Bundesligaspiel werden, aber natürlich kein gewöhnliches. "Ich spüre seine Vorfreude, und ich spüre seine ganze Klasse", so Tuchel weiter. "Die Situation ist jetzt neu, aber diese Situationen sind dafür da, gelebt zu werden. Er genießt das gerade, und das macht ihn auch stark. Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen und ein Kribbeln, das ist aber auch ganz normal."

Nach elf Monaten ohne Pflichtspiel darf mit Spannung erwartet werden, in welcher Verfassung sich der fünfmalige Welttorhüter des Jahres präsentieren wird, der fehlende Rhythmus und ein bisschen Rost werden sicherlich zu sehen sein. "Er kommt ganz schnell in den Rhythmus", glaubt Tuchel. "Ich nehme ihn überhaupt nicht als verkrampft wahr und überhaupt nicht in einem Modus: 'Ich werd's allen nochmal zeigen.' Ich glaube, dass das 'Ich werd's allen nochmal zeigen' in ihm eine große Rolle spielt, in seinem Wettkampfdenken, seiner Mentalität. Aber im Moment überwiegen bei ihm die Freude und der Stolz."

Sven Ulreich hat seinen Job als Neuer-Vertreter in dieser Saison bisweilen herausragend erledigt, mehrfach mit glänzenden Paraden Punkte gerettet und darüber hinaus nie große Töne gespuckt. "Natürlich ist es schade, nicht mehr im Tor zu stehen", hatte der 35-Jährige noch am Dienstagabend nach dem 3:1-Sieg in Istanbul gesagt. "Aber ich kenne meine Rolle beim FC Bayern. Wenn Manuel spielen sollte, wird er ein gutes Comeback geben."

Tuchel: "Das ist eine eigene Liga"

Für Tuchel reichen schon der Status und die Arbeit auf dem Platz an der Säbener Straße aus, um überzeugt genug zu sein vom Torwartwechsel. "Was ich im Training wahrnehme, ist ein komplett neues Level an Torwartspiel. Dass jeden Tag zu sehen, ist sehr beeindruckend. So macht Manu einfach jeden Abwehrspieler und seine Torwartkollegen stärker. Das ist eine eigene Liga. Ich hoffe, dass er das jetzt als Geschenk sieht für seine harte Arbeit, das ist ihm wirklich nicht in den Schoß gefallen."