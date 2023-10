Tuchel über Kane: "Da hilft nichts mehr als Tore"

Zum 8:0-Sieg über den SV Darmstadt steuerte Harry Kane gleich drei Treffer bei - sehenswerter Fernschuss inklusive. Die Tore des Stürmers helfen nicht nur dem FC Bayern München, meint Trainer Thomas Tuchel.

Per Flugkopfball erzielte er das 1:0, dann das 5:0 per herrlichem Distanzschuss und schließlich im Fallen mit dem rechten Fuß das Tor zum 8:0-Endstand. Beim Kantersieg des FC Bayern München über Darmstadt bewies Dreierpacker Harry Kane einmal mehr seine Variabilität.

Insbesondere das zweite dieser drei Tore, das der 30-Jährige sehenswert aus dem Mittelkreis erzielte, wird wohl Platz in so manchem Jahresrückblick finden. Aus über 50 Metern nahm Kane Maß und zimmerte den Ball unter die Latte - SVD-Keeper Marcel Schuhen konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.

Ich habe gesehen, dass sich der Torhüter in einer komischen Position befindet. Harry Kane

"Ich habe den Ball angenommen und im Augenwinkel gesehen, dass sich der Torhüter in einer komischen Position befindet", erklärt Kane nach dem Spiel bei Sky. "Ich habe mir gedacht: Wir sind schon vier, fünf Tore vorne, also warum nicht?"

Zwölf Tore sind es nun schon, die der 110-Millionen-Euro-Mann in der Bundesliga für seinen Klub erzielt hat. Zwölf sehr wichtige Tore, findet Trainer Thomas Tuchel. "Dass er getroffen hat, ist das wichtigste für jeden Torjäger", ist sich Tuchel sicher, "um in den Klub reinzuwachsen, um in die Mannschaft reinzuwachsen, um anzukommen in der Stadt. Da hilft nichts mehr als Tore."

"Ich glaube seine ganze Familie, seine Freunde, seine Kinder sind da. Man merkt es ihm auch jedes Mal an, wenn das der Fall ist", schilderte Tuchel seine Beobachtung. "Es waren wirklich tolle Tore dabei in der zweiten Halbzeit. Das von Harry natürlich aus über 50 Metern, das sticht heraus."