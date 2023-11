Tuchel: "Ich lese nie Berichte - wieso sollte ich Berichte lesen?"

Thomas Tuchel (50) muss nach dem Pokalaus Kritik aushalten und macht das auch, sagt er zumindest. Der Bayern-Trainer über die aktuelle Lage in München.

"Es ist schwierig, kritische Stimmen jetzt zu widerlegen": Thomas Tuchel am Freitag auf seiner Pressekonferenz. FC Bayern via Getty Images

Ab und zu macht sich bei Thomas Tuchel in den vergangenen Wochen etwas bemerkbar, das auch andere Bayern-Trainer vor ihm nicht immer verbergen konnten: eine nicht allzu große Lust auf Pressekonferenz Nummer siebenundvierzig oder achtundvierzig in der Saison. Und irgendwo kann man Tuchel auch verstehen bei diesem Spielrhythmus, der ja nicht nur jedes Mal die Vorher-, sondern auch die Nachher-Pressekonferenz beinhaltet.

Und im Falle des "Vorher" handelte es sich an diesem Freitag eben nicht nur um das vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund, sondern eben auch um das nach Saarbrücken. Jenes Pokalaus, für das der Trainer unmittelbar nach dem Spiel "100 Erklärungen" vermutet hatte "oder auch gar keine". Anzumerken war es ihm zwei Tage später jedenfalls - wenig überraschend - immer noch ein bisschen. "Wir wollten nach Berlin, wir wollten den Pokal gewinnen", stellte Tuchel klar. "Unser Ziel war eindeutig und eindeutig formuliert. Das müssen wir sehr früh in der Saison abhaken und dann einfach auch mal verdauen."

"Ich nehme Niederlagen sehr persönlich und fange an, mich zu hinterfragen"

Die Spieler, meinte der Trainer, wären ganz gut umgegangen mit der Situation, nachdem viele von ihnen am Mittwochabend nicht mal mehr vor die eigene Fankurve gehen wollten. "Niemand hat rumgeschrien, niemand hat den anderen beschuldigt", berichtete Tuchel. "Weil dafür keine Not besteht. Natürlich spricht eine Niederlage im Pokal gegen das Grundgesetz des FC Bayern München und tut brutal weh." Aber in der Bundesliga hat der FC Bayern ja "eine tolle Serie", ist immer noch ungeschlagen und fährt am Samstag nach Dortmund, "um das Spiel zu gewinnen - gegen alle Schwierigkeiten". Personeller Natur, versteht sich.

Trotzdem bleibt, bei aller pflichtmäßiger Beschwichtigung von Seiten des Trainers, das Gefühl bestehen, dass dem FC Bayern nun das auf die Füße gefallen ist, was er durch teilweise glücklichere Siege wie in Kopenhagen oder in Istanbul zuletzt noch kaschieren konnte. Zum einen die mangelhafte Personalpolitik im Sommer, zum anderen die großen Schwierigkeiten, gegen aggressive, kompakte und ganz einfach gute Gegner ein überzeugendes Spiel abzuliefern. "Es ist schwierig, kritische Stimmen jetzt zu widerlegen", weiß Tuchel nach der Blamage in Saarbrücken. "Das müssen wir aushalten, vorbeigehen lassen und zusammenstehen, weitermachen."

Er selbst will alles ausblenden, das Geschriebene nicht lesen, "nicht das Lob und schon gar nicht die Kritik, weil das immer ein bisschen was mit dir macht". "Wir wissen, was wir tun", versichert Tuchel. "Wir wissen, wie viel wir tun und wo wir stehen. Wir sind ganz klar, dass wir besser werden wollen." Kritik, von wem auch immer, sei legitim. "Ich bin sehr ehrgeizig und sehr selbstkritisch mit mir selbst. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich und fange an, mich und uns im Staff zu hinterfragen."

"Es ist alles gut im Innenverhältnis"

Zum Beispiel die Herangehensweise mit der Mannschaft? Von ersten Rissen zwischen Trainer und Spielern sei zu hören, berichtete am Freitag "Sport1". "Ich habe keinen einzigen Bericht gelesen", meint Tuchel. "Ich lese nie Berichte. Wieso sollte ich Berichte lesen, wenn ich selbst dabei bin?"

Als Trainer des großen FC Bayern hat er seinen Anteil daran, "wenn wir gewinnen, und ich habe selbstverständlich meinen Anteil daran, wenn wir verlieren. Wenn wir K.-o.-Spiele verlieren bei einem Drittligisten, können wir nicht erwarten, dass draußen Elogen geschrieben werden. Machen wir auch nicht, aber es macht dann auch keinen Sinn, darauf zu reagieren."

Tuchel ist sich sicher: "Es ist alles gut im Innenverhältnis, sonst wären wir nicht imstande, die Saison zu bestreiten, wie wir sie bisher bestreiten. Daran wird eine sehr bittere Niederlage nichts ändern. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenbleiben, intern die Ruhe bewahren und uns auf unsere Stärken besinnen, die wir zweifelsfrei haben."