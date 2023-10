Trotz Doppel-Entschuldigung: Khedira fehlt Union drei Spiele gesperrt

Rani Khedira bereute seine Rote Karte in Bremen voller Selbstkritik - um eine Sperre kam Union Berlins Führungsspieler aber nicht herum. Es ist der nächste Rückschlag für die kriselnden Eisernen.

Bitterer Moment an einem "beschissenen Tag": Rani Khedira muss in Bremen mit Rot vom Platz. picture alliance / nordphoto GmbH / Tauchnitz

Am Dienstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) will der 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim VfB Stuttgart die anhaltende Niederlagenserie in Bundesliga und Champions League hinter sich lassen - und Rani Khedira sein vermaledeites Wochenende.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, gebürtiger Stuttgarter übrigens, hatte am Samstag bei der 0:2-Schlappe bei Werder Bremen den ersten Platzverweis seiner Profikarriere gesehen, und die hat immerhin unter anderem 205 Bundesliga-, 41 Zweitliga-, 56 Drittliga- und 19 Europapokalspiele zu bieten.

Weil er in der 60. Minute im Mittelfeld statt den Ball Gegenspieler Romano Schmid mit dem Fuß auf Brusthöhe getroffen hatte und dafür zu Recht mit der Roten Karte bedacht worden war, wurde er nun vom DFB-Sportgericht mit einer Sperre von drei Spielen belegt. Während er im Pokalspiel beim VfB ebenso spielberechtigt ist wie beim Champions-League-Duell in Neapel am 8. November, wird Khedira am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt, acht Tage später im Gastspiel bei Bayer 04 Leverkusen (12.11., 15.30 Uhr) sowie nach der Länderspielpause gegen den FC Augsburg (25.11., 15.30 Uhr) Union-Trainer Urs Fischer nicht zur Verfügung stehen.

"Dumme Rote Karte"

Schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Bremen hatte Khedira keinen Zweifel daran gelassen, wie sehr ihn sein Foul wurmte. "Es tut mir leid heute für die Mannschaft und Romano Schmid", so die Doppel-Entschuldigung des Berliner Führungsspielers bei "Sky". Er habe seinem Team - das zu diesem Zeitpunkt noch 0:1 in Rückstand lag - "einen Bärendienst erwiesen", meinte er nach dem "beschissenen Tag" und sprach von einer "dummen Roten Karte".

Doch wie konnte diese ihm überhaupt passieren? Khedira: "Ich hatte das Gefühl, dass ich ganz klar noch an den Ball kommen werde, deswegen bin ich auch in der Aktion geblieben." Immerhin: Schmid, der laut Khedira "keine Folgenschäden" davontrug, nahm die Entschuldigung sofort an.