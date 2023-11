Traumbilanz mit kleinem Makel: Aytekin pfeift erneut BVB-Bayern

Schiedsrichter Deniz Aytekin darf wie im Vorjahr das Bundesliga-Topspiel zwischen Dortmund und Bayern pfeifen - kein Wunder nach seinen bisherigen Saisonleistungen.

Auch am Samstag werden seine klaren Ansagen nötig sein: Deniz Aytekin. IMAGO/Revierfoto

Erst in der vergangenen Woche war Deniz Aytekin in Nürnberg für den Fußballspruch des Jahres geehrt worden - nun kann er den Satz, mit dem er sich im Finale durchsetzte, bald ein weiteres Mal überprüfen: "Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach", hatte der Schiedsrichter gesagt.

Am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte es wieder Anlass zum Nachdenken geben: Aytekin leitet das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Jamal Musialas Arbeitgeber FC Bayern, genau wie im letzten Jahr. Damals hatte der BVB zuhause dank Joker Anthony Modeste in letzter Sekunde nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis geholt und Aytekin, so das kicker-Urteil, trotz kleiner Fehler mit einer Leitung überzeugt, "die das Spiel nicht unnötig beeinflusste".

Aytekin führt das Schiedsrichter-Ranking aktuell an

Dass Aytekin erneut das weitreichenstärkste Aufeinandertreffen im deutschen Oberhaus pfeifen darf, dürfte nicht zuletzt mit seinem starken Saisonstart zusammenhängen. Nach fünf Einsätzen ist der 45 Jahre alte Betriebswirt aus Oberasbach, der im Vorjahr den vierten Platz im Schiedsrichter-Ranking belegt hatte (2,68), mit einem kicker-Notenschnitt von 1,8 führend. Eine glatte 1 hatten er und sein Team sich zuletzt bei Kölns 3:1-Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach verdient. Der kleine Makel: Bei drei strittigen Entscheidungen war Aytekin auf VAR Daniel Siebert angewiesen, unter anderem änderte er erst nach einem Check die zunächst gezückte Gelbe Karte gegen Manu Koné korrekterweise in eine Rote.

In Dortmund fungiert Benjamin Brand als Videoassistent für Aytekin. An den Linien unterstützen ihn wie gewohnt Christian Dietz und Eduard Beitinger, Vierter Offizieller ist Matthias Jöllenbeck.

Beiden Klubs begegnete Aytekin in der laufenden Saison bereits einmal: Bei Dortmunds 1:0-Sieg gegen Köln überzeugte er ebenso wie bei Bayerns 2:1-Erfolg in Gladbach (jeweils kicker-Note 2).