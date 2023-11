Trapp: "Wir sind stolz, dass wir unser Stadion präsentieren können"

Auch Kevin Trapp freut sich auf das NFL-Gastspiel in Frankfurt. Der Eintracht-Torwart rechnet angesichts der Partien am Main mit weiter wachsendem Interesse in Deutschland - und würde das Spiel eines Tages gerne selbst ausprobieren.

Frankfurt fiebert dem ersten von zwei NFL-Gastspielen entgegen. Die Bankenmetropole lud Liga-Boss Roger Godell am Donnerstag zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ein, und Protagonisten wie Superstar Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs fühlen sich schon wieder pudelwohl in "good old Germany" ("In München war es atemberaubend. Es wird eine herausragende Erfahrung").

Aus der Sicht eines Bundesliga-Profis versteht auch Kevin Trapp die globalen Bestrebungen der National Football League. Schließlich sei es wichtig, internationale Aufmerksamkeit zu generieren. Und umgekehrt habe ja "auch die Eintracht großes Interesse am US-Markt", sagte der Nationaltorwart bei einer Pressekonferenz, "wir waren in der Vorbereitung ja dort." Vor allem vor der WM 2026 sei der Trip von Bedeutung gewesen, die bekanntlich auf dem nordamerikanischen Kontinent über die Bühne gehen wird (USA, Kanada, Mexiko).

Schnupperkurs im Patriots-Camp

Trapps Interesse am American Football ist erst in der jüngeren Vergangenheit größer geworden. "Ich habe kein spezielles Team, das ich favorisiere", gestand der Torwart, fügte auf die jüngste USA-Reise des DFB zurückblickend aber hinzu: "Ich hatte die Möglichkeit in den USA ein paar Spieler der New England Patriots kennenzulernen." Die Nationalelf trainierte auf dem Camp der NFL-Franchise, die unter Head Coach Bill Belichik und Superstar Tom Brady nach der Jahrtausendwende insgesamt sechs Super Bowls gewinnen konnte.

zum Thema Auf links gedreht: Wie Tua Tagovailoa die NFL spaltet

"Ich freue mich, dass die NFL in Deutschland Wachstum verzeichnet und wir hier zwei tolle Spiele haben. Wir sind stolz, dass wir unser Stadion präsentieren können und ich denke, das Interesse wird weiter wachsen", so Trapp, der mit einer emotionalen Atmosphäre in Frankfurt rechnet.

NFL in Deutschland "noch spezieller"

Ein signifikanter Unterschied zwischen Deutschland und den USA: Hierzulande regiert klar der Fußball, über dem großen Teich indes, so Trapp, gebe es viele Ligen, die das Interesse auf sich ziehen. "Wir kennen die NFL eigentlich nur aus dem TV, wir sind stolz, dass wir in Frankfurt diese Liga begrüßen dürfen, viele Fans aus den USA, die sehen können, wie ein Football-Spiel in einem Fußball-Stadion über die Bühne geht." Die Location Deutsche-Bank-Park sei in seinen Augen "perfekt, die Infrastruktur mit dem nahen Flughafen sorge für komfortable An- und Abreise.

Das Fazit des 33-Jährigen angesichts des bevorstehenden Events: "Es ist schon sehr speziell, ein NFL-Spiel in den USA zu sehen. Aber es ist wohl noch spezieller, ein Spiel der NFL in Deutschland zu sehen."

Nach der Karriere Footballspieler?

Die Frage, ob Trapp sich denn einmal als Footballspieler versuchen wolle, durfte natürlich nicht ausbleiben. "Ich bin beeindruckt, wie weit und schnell sie den Ball werfen können", sagte der Fußballer und sprach von "großem Respekt, von außen sieht das oft leicht aus. Aber auf dem Rasen, wenn alles so schnell geht - die ganzen schnellen Entscheidungen vor allem der Quarterbacks", das sei schon sehr beeindruckend. Also auch was für ihn, der vertraglich noch bis 2026 an die Eintracht gebunden ist? "Ich würde es gerne einmal ausprobieren eines Tages, will aber so lange wie möglich Fußball spielen."