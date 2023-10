Torfestival nach Rotflut in München - TSG schlägt VfB - Union verliert weiter

Drei Platzverweise und acht Tore gab's beim Duell zwischen dem FC Bayern und Darmstadt zu sehen. Union Berlin verlor auch in Bremen, in Augsburg gelang die Heimpremiere von Jess Thorup. Hoffenheim entzauberte das formstarke Stuttgart, Gladbach feierte den ersten Heimsieg.

Beim FC Bayern kehrte Manuel Neuer zurück zwischen die Pfosten, der Kapitän war letztmals im November 2022 zum Einsatz gekommen. Gegen Darmstadt rückte aber schnell ein anderer Münchner in den Fokus: Kimmich sah nach Stockfehler und Foul an Mehlem schon in der 4. Minute Rot. Die Überzahl währte allerdings nicht lange, da Gjasula wegen Notbremse an Laimer ebenfalls vom Platz flog (21.). Endgültig einzigartig wurde die Partie mit dem Platzverweis für Maglica, erneut nach Notbremse (41.) - erstmals gab es in einem BL-Spiel drei Rote Karten in der ersten Halbzeit zu sehen. Tore statt Rote dann nach der Pause: Kane traf per Flugkopfball zur verdienten Führung (51.), danach brachen bei den Lilien alle Dämme. Sané (56., 64.) und Musiala (60.) erhöhten in schöner Regelmäßigkeit, Kane traf von der Mittellinie zum 5:0 (69.). Der eingewechselte Müller, Musiala sowie Kane mit seinem dritten Tor schraubten das Ergebnis in die Höhe - 8:0.

VfB verliert ohne Guirassy - Baumann überragt

Im Duell mit Hoffenheim musste der VfB den verletzten Guirassy ersetzen, Undav durfte von Beginn an ran. die insgesamt auf vier Positionen veränderten Schwaben mussten schon in der 4. Minute das 0:1 von Prömel schlucken. In der 21. Minute erhöhte Weghorst per Foulelfmeter (Rouault an Beier) sogar auf 2:0. Neun Minuten später hatte Undav vom Punkt die Chance zu verkürzen, doch Verursacher Baumann machte seinen Fehler wieder gut und parierte stark. In der 61. Minute brachte Führich die Hoffnung zurück nach Stuttgart - nur noch 1:2. Nur fünf Minuten später war aber der alte Abstand wieder hergestellt, Skov traf per akkuratem Abschluss. Es blieb turbulent, Undav (74.) verkürzte nochmal auf 2:3, der VfB rannte an, kam aber einfach nicht am überragenden Keeper Baumann vorbei. Somit fügten die Kraichgauer den Schwaben die erste Heimniederlage der Saison bei.

Bremen verlängert Unions Krise

Mit Bonucci und Behrens begann Berlin in Bremen. In der chancenarmen ersten Hälfte sorgte ein Eigentor für den ersten Höhepunkt, Knoche beförderte das Leder per Kopf ins Union-Gehäuse (38.). Die Berliner schwächten sich in der 60. Minute selbst, als Khedira mit offener Sohle in Schmid rannte und zu Recht Rot sah. In der 75. Minute war der Widerstand der Köpenicker endgültig gebrochen: Ducksch stellte auf 2:0, Union fügte sich in die zehnte Niederlage in Folge.

Augsburg siegt mit Thorup weiter

Gleich vier Wechsel nahm Wolfsburg vor der Partie in Augsburg vor. Bei der Heimpremiere von FCA-Trainer Jess Thorup war zunächst Tietz (17.) für die Fuggerstädter erfolgreich. Wolfsburg ließ sich davon nicht beirren und drehte dank Wind (35.) und einem von Majer verwandelten Foulelfmeter (Dorsch an Svanberg) noch vor der Pause die Partie. Der FCA war danach mehrmals dem Ausgleich nahe: Demirovic köpfte knapp drüber, Tietz' Treffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verwehrt. Erst Bornauws Eigentor (79.) sorgte für die Wende, zwei Minuten später traf Joker Engels zum 3:2. Nach Uduokhais Ampelkarte (87.) begann noch einmal das große Zittern beim FCA, doch die Wölfe brachten das Leder einfach nicht mehr über die Linie. Sechs Punkte aus zwei Spielen - unter Thorup läuft es wieder für Augsburg.

Gladbach veredelt seine Ecken

Auch in Gladbach tat sich etwas in der 4. Minute. Nach einer Ecke kam Plea ans Leder und versuchte es mit der Pike. Die Torlinientechnik bestätigte, dass der Ball des Gladbachers die Linie passiert hatte. Danach kam Ngoumou dem 2:0 mehrmals nahe, doch in der 38. Minute liefen die Fohlen in einen Konter, den Dinkci erfolgreich abschloss - bereits der fünfte Saisontreffer der Werder-Leihgabe. Nach der Pause führte erneut eine Ecke zur Gladbacher Führung, Föhrnebach beförderte das Leder in die eigenen Maschen (52.). In der 70. Minute rettete Keeper Nicolas glänzend bei einem Kopfball von Kleindienst, die große Schlussoffensive beim Aufsteiger blieb aus. Somit durften die Fohlen ihren ersten Heimsieg der Saison feiern.

Bereits am Freitag hatten sich der VfL Bochum und Mainz die Punkte geteilt - 2:2.