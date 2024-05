Titelfavoriten, Play-off-Kandidaten und Außenseiter im Überblick: NBA-Previews für alle 30 Teams

In der Nacht auf Mittwoch eröffnet der Titelverteidiger aus Denver die neue NBA-Saison und beginnt damit die Mission Titelverteidigung. Mehrere Top-Teams wollen den Nuggets die Larry O'Brien Trophy streitig machen, zudem formierten sich im Sommer einige Überraschungskandidaten. Alle Divisions im kicker-Check …

EASTERN CONFERENCE

Vorschau Atlantic Division: An der Ostküste haben die Boston Celtics ihren Kader in der Offseason gewaltig umgemodelt, bei den Philadelphia 76ers steht derweil noch eine richtungsweisende Entscheidung in der Personalie James Harden aus. Die New York Knicks, Brooklyn Nets und Toronto Raptors machen sich Hoffnungen auf die Play-offs - die Atlantic Division im kicker-Check.

Vorschau Central Division: Mit den Milwaukee Bucks hat einer der Top-Favoriten auf den Titel weiter aufgerüstet, die Cleveland Cavaliers wollen auf der überwiegend guten Vorsaison aufbauen und die Indiana Pacers könnten sich als Positiv-Überraschung herauskristallisieren. Den Chicago Bulls droht derweil Stagnation, bei den Detroit Pistons steht die Entwicklung der jungen Talente im Fokus - die Central Division im kicker-Check.

Vorschau Southeast Division: Die Miami Heat gehen als klarer Favorit auf den Divisions-Titel in die neue Spielzeit, obwohl man am South Beach den Sommer über vergeblich auf den großen Knall wartete. Die Atlanta Hawks haben die Play-offs als klares Ziel, was für die weltmeisterlichen Wagner-Brüder Franz und Moritz mit den Orlando Magic ein großer Schritt wäre. Die Charlotte Hornets setzen ihre Hoffnungen auf LaMelo Ball und Nr.-2-Pick Brandon Miller, bei den Washington Wizards heißt das Thema: Rebuild - die Southeast Division im kicker-Check.

WESTERN CONFERENCE

Vorschau Northwest Division: Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic wollen ihren Titel natürlich verteidigen, die Minnesota Timberwolves stehen vor einer Make-or-Break-Saison und die jungen Oklahoma City Thunder wollen für Furore sorgen. Die Utah Jazz und Portland Trail Blazers werden wohl mit den Play-offs nichts zu tun haben, sind aber nicht minder interessant - die Northwest Division im kicker-Check.

Vorschau Southwest Division: Der Südwesten bietet mit den Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans und Memphis Grizzlies einige Wundertüten mit großen Ambitionen. Die Houston Rockets mit Neuzugang Fred VanVleet und die San Antonio Spurs mit Rookie-Phänomen Victor Wembanyama stehen vor einem vielversprechenden Neuanfang - die Southwest Division im kicker-Check.

Vorschau Pacific Division: Ein wildes Gerangel an der Westküste, darauf wird es in der Pacific Division wohl hinauslaufen. Die Phoenix Suns mit der neuen Big Three um Devin Booker, Kevin Durant und Bradley Beal, die Golden State Warriors um Dreier-König Stephen Curry und die Los Angeles Lakers um GOAT-Kandidat LeBron James wollen alle nach der Championship greifen - und auch die Clippers streben nach dem Titel. Mit den Sacramento Kings gibt es einen weiteren Hochkaräter, der mindestens die Play-offs als Ziel hat - die Pacific Division im kicker-Check.