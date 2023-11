Thorup winkt ein Startrekord

Gut ein Jahr ist es her, dass der FC Augsburg drei Bundesligaspiele in Serie gewonnen hat. Wiederholt das Team von Jess Thorup dies am Samstag beim 1. FC Klön, würde sich der neue Trainer prompt per Rekord in der Klubchronik verewigen.

Augsburgs Coach Jess Thorup startete mit zwei Siegen. IMAGO/Krieger