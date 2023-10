Thorup: "Wollen zeigen, dass es nicht nur ein einzelnes Spiel war"

Mit Martin Schmidt 2019 feierte erst ein neuer Trainer des FC Augsburg zwei Siege zum Amtsantritt. Jess Thorup will es ihm nach dem 5:2 in Heidenheim am Samstag gegen den VfL Wolfsburg gleichtun.

Den entscheidenden Satz sagte der 53-jährige Däne gegen Ende der Pressekonferenz am Donnerstagmittag: "Wir wollen zeigen, dass es nicht nur ein einzelnes Spiel war." Soll heißen: Auf dem Sieg gegen Heidenheim aufbauen, nachlegen. Dabei macht ihm die Art und Weise des Auftritts am vergangenen Sonntag Mut. Thorup zählte auf: fünf Tore auswärts durch fünf verschiedene Torschützen, das erste Tor nach einem Konter in dieser Spielzeit. Das alles nach einem 0:2-Rückstand und mit dem offensiven Mindset - offenbar der Lieblingsausdruck des Coaches -, nach der 3:2-Führung nicht nur zu verteidigen, sondern weiter den Weg nach vorne zu suchen.

Das heißt jedoch nicht, dass Thorup die Defensive vernachlässigt. "Hoffentlich können wir das erste Mal zu null spielen", kennt er die Statistik, wonach dem FCA dies in den vergangenen elf Bundesligapartien nicht mehr gelungen ist und er dabei 27 Treffer hinnehmen musste. Kein Wunder, dass es 2023 noch keine zwei Siege am Stück gab.

Verzichten muss Thorup lediglich auf den Ex-Wolfsburger Kevin Mbabu, für den ein Einsatz nach einer Leistenblessur zu früh kommt. Dafür kehrt Ruben Vargas am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL in den Kader zurück, gegen den es in den jüngsten drei Vergleichen einen Sieg und zwei Remis für Augsburg gab. Ob er Änderungen gegenüber der in Heidenheim siegreichen Elf plant? "Normalerweise würde ich sagen: Never change a winning team", antwortet Thorup, schiebt das Aber jedoch hinterher: "Auf der anderen Seite habe ich 30 Spieler im Kader und muss versuchen, alles offen zu lassen, damit jeder an seine Chance glaubt. Die Spieler versuchen, mir ihr Potenzial zu zeigen, und es gibt viel Potenzial."

Jensens Aufwind unter Thorup: "Ein super kluger Spieler"

Seinen Platz sicher haben dürfte der unter Enrico Maaßen nur noch selten berücksichtigte Fredrik Jensen, der auf der rechten Außenbahn in Heidenheim drei Tore vorbereitete. "Er ist ein super kluger Spieler, der fast alle Positionen spielen kann, am liebsten im Zentrum. Aber er kann uns auf Außen helfen, hat es in Heidenheim sehr gut gemacht, ein tolles Spiel von ihm."

Thorup predigt den Weg der kleinen Schritte am Anfang. "ich weiß, was Siege bedeuten, sie bringen Selbstvertrauen und Glaube." Das soll der VfL Wolfsburg zu spüren bekommen, denn Thorup sagt auch: "Hoffentlich können wir in der Tabelle bald nach oben schauen."