Texas Rangers gewinnen erstes Baseball-Finale gegen Arizona

Die Texas Rangers haben das erste von sieben möglichen Finalspielen in der MLB gegen die Arizona Diamondbacks gewonnen. Die Entscheidung fiel dabei erst spät.

Die Texas Rangers haben den Auftakt der World Series in der MLB gewonnen. Im ersten von sieben möglichen Finalspielen in der nordamerikanischen Baseball-Liga bezwang das Team aus Arlington in einem wahren Krimi die Arizona Diamondbacks mit 6:5. Die Entscheidung fiel dabei erst im 11. Inning. Das zweite Match in der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag (Ortszeit) erneut in der Heimspielstätte der Texas Rangers statt.

Beide Mannschaften waren als Wildcard-Teams in die Playoffs gekommen und konnten sich überraschend für die World Series qualifizieren. Während die Texas Rangers noch nie die Meisterschaft gewinnen konnten, holten sich die Arizona Diamondbacks zuletzt 2001 die begehrte World Series.