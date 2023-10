Terzic: "Da hat immer einer nicht aufgepasst"

Licht und Schatten zeigte der BVB in Frankfurt - entsprechend durchwachsen fiel dann auch das Fazit von Trainer Edin Terzic aus. Eine Sache fand er aber richtig gut.

Er war nicht mit allem zufrieden, was er sah: BVB-Trainer Edin Terzic (Mi.). IMAGO/Hartenfelser

Am Ende war es ein "gewonnener Punkt", sagte Nico Schlotterbeck nach dem 3:3 in Frankfurt bei DAZN, trauerte einem etwaigen Sieg aber auch ein wenig hinterher. "Nach dem 2:2 waren wir näher dran", meinte der Abwehrspieler und verwies dann darauf, dass man durch einen "Fehler in der Vorwärtsbewegung" das 3:2 kassiert habe. Von daher könne man "glücklich sein" mit dem Remis, denn: "Wenn man den Spielverlauf betrachtet, war es wahrscheinlich ein gewonnener Punkt."

Gerade in der ersten Hälfte hatte der BVB einige Schwächen offenbart. "Wir haben gegen den Ball keinen Zugriff bekommen", gab Schlotterbeck zu. Etwas mehr ins Detail ging Trainer Edin Terzic: "Wir sind nicht komplett als Mannschaft ins Pressing gegangen, da hat immer einer nicht aufgepasst und nicht mitgemacht", monierte der Trainer und bemängelte auch, dass seine Elf "in Ballbesitz viel zu langsam war. Wir haben drei, vier Kontakte gebraucht, um die Entscheidung zu finden."

Nach dem Seitenwechsel sei es besser gewesen. "Wir wussten, dass einiges drin ist, wenn wir von der Aktivität und Aggressivität eine Schippe drauflegen", erklärte Terzic, der ob des Remis "gemischte Gefühle" hatte, wie er zugab: "Ich bin ehrlich. Wir können uns über das Unentschieden nicht beschweren - vor allem, wie es zustande gekommen ist." Damit meinte er, dass die Dortmunder zweimal nach Rückstand zurückkamen, wiederum eine Qualität, die ihm gefallen hat. Auch deshalb lobte er explizit die "kämpferische Einstellung" seiner Schützlinge.

Der 40-Jährige lobte die Leistungssteigerung in Hälfte zwei, in der man aggressiver und mit mehr Risiko gespielt habe. Unter dem Strich stellte er fest: "Es gibt ein paar Dinge, über die wir uns ärgern und ein paar, über die wir uns freuen, weil sie gut waren." Fakt sei jedoch: "Wir wissen, dass wir es noch besser können."

Sorgen um Kobel

Sorgen bereitet derweil Torhüter Gregor Kobel, der bereits vor der Halbzeit ausgewechselt werden musste, nachdem er einen Ellenbogen von Schlotterbeck ins Gesicht abbekommen hatte. Der Schweizer "konnte in der Kabine schon wieder ein bisschen lächeln", sagte Terzic und verwies darauf, dass man noch nicht wisse, was der Keeper hat: "Das werden wir morgen sehen, dann können wir es besser einschätzen. Dann haben wir eine saubere Diagnose."