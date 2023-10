Ten Hag nach der nächsten Vorführung: Als Idee ist nur Zeitspiel erkennbar

United ist in Manchester nur noch die zweite Kraft, das machte City im Stadtduell einmal mehr deutlich erkennbar. Bei den Red Devils ist hingegen kaum noch etwas zu erkennen.

Womöglich hatten sich einige Anhänger des englischen Rekordmeisters gar nicht auf volle 90 Minuten eingestellt, so entschlossen strömten sie nach dem 0:3 durch Phil Foden in der 80. Minute in Richtung der Ausgänge des Old Trafford, des berühmten "Theaters der Träume", in dem Triple-Sieger Manchester City dem einstigen Dominator der Stadt einmal mehr klar machte, dass sie mittlerweile himmelblauer kaum sein könnte.

Trainer Erik ten Hag hatte die Red Devils vergangene Saison phasenweise vielversprechend stabilisiert und gar zum League Cup geführt, dem ersten Titelgewinn nach fünf Jahren Dürre. Auf den nächsten Schritt wartet man bei United allerdings vergeblich. In der laufenden Spielzeit sind es eher wieder zwei zurück geworden.

Am bisher deutlichsten wurde im ersten Heimspiel nach dem Tod der Vereinslegende Sir Bobby Charlton klar, dass beim einstigen Serienmeister unter ten Hag sowohl Struktur als auch Ideen überhaupt nicht mehr klar werden. United wirkte mitunter völlig planlos. Zufällig. Unschlüssig. Und das unter einem Coach, der von Ajax Amsterdam kommt, wo klare Prinzipien und eine strukturierte Handschrift normalerweise vorausgesetzt sind. Um den niederländischen Rekordmeister ist es aktuell aber noch übler bestellt.

Über seine deutliche Niederlage in Manchester sagte er 53 Jahre alte Niederländer hinterher, dass seine Mannschaft "gut gespielt" habe, dass sie erst durch einen Elfmeter in Rückstand geriet, eine gute Ausgleichschance hatte und das Spiel auch hätte gewinnen können; dass sie aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Wochen allgemein "auf dem Weg nach oben", dass der "Teamgeist sehr gut" sei. Es wirkte, als hätte Uniteds Trainer nach der fünften Niederlage am erst zehnten Spieltag ein anderes Spiel gesehen.

City schien sich sogar noch zurückzuhalten

Denn City war nach einer tatsächlich noch relativ offenen ersten Hälfte in der Lage, ohne Weiteres und große Anstrengung ein, zwei Gänge hochzuschalten, womit United so überfordert war, dass es automatisch ein, zwei Gänge runterschalten musste. Bis in den Leerlauf. Nach dem Schlusspfiff waren dann nur noch die feiernden Fans der einstigen "noisy neighbours" laut, während sich die United-Spieler vor allem bei leeren Sitzschalen bedankten.

Ten Hag spielte im Anschluss auf Zeit, was nach einem Viertel der Saison vielleicht noch möglich ist, obwohl die Champions-League-Plätze bereits acht Punkte entfernt sind. "Wir müssen geduldig sein", forderte der Trainer. "Ich bin mir sicher, dass wir besser sein werden, wenn wir ein paar unserer verletzten Spieler zurückbekommen." Doch auch ihnen sollte man dann eine Spielidee ansehen, wenn es gegen City nicht die nächste Vorführung geben soll.