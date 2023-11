Tabotta: "Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel"

Mehr Hit geht nicht! Serienmeister SKN St. Pölten und Herausforderer SPG Altach/Vorderland matchen sich Sonntagmittag. SKN-"Leitwölfin" Julia Tabotta findet das "richtig cool". Altach-Goalgetterin Linda Natter möchte ihre Herbstferien mit einem Punktgewinn am Platz neben ihrer Schule krönen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät: Sonntagmittag ist High Noon in der Frauen-Bundesliga, wenn Serienmeister SKN St. Pölten (12.45 Uhr, Trainingsplatz NV Arena) die bislang ebenso stets siegreiche SPG Altach/Vorderland empfängt. Selbst für Julia Tabotta, die seit 2011 für die "Wölfinnen" verteidigt und bei allen acht Meistertiteln und neun Cupsiegen entscheidend mitwirkte, ist es "ein besonderes Spiel", wie sie im Gespräch mit dem kicker betont.

Die St. Pöltnerinnen haben sich gerade das zweite Mal in Folge für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert und in der Liga nichts anbrennen lassen, abgesehen vom 1:0-Auftaktsieg bei der Austria alle Spiele klar gewonnen. "Das ist nicht so einfach, weil du in jedem Spiel immer alles neu abrufen musst und die Liga jedes Jahr stärker wird", weiß die 185-fache Bundesligaspielerin.

Der Teamspirit bei den Wölfinnen ist ungebrochen. "Die Neuzugänge haben sich in den letzten Wochen sehr gut eingefügt und das Team hat sich immer besser gefunden. In jedem Training brennt das Feuer, keine will verlieren", freut sich Tabotta.

In jedem Training brennt das Feuer, keine will verlieren. Julia Tabotta

Dass Altach sich in den vergangenen Jahren so stark verbessert hat, findet die Wiener Psychologie-Studentin "richtig cool, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Es geht um sehr viel, aber noch nicht um die Meisterschaft. Nachher sind noch genug weitere Spiele." Die Defensivspezialistin, die meist eine Außenbahn beackert, aber auch in der Innenverteidigung stets ihre Frau stand, rechnet mit viel Arbeit: "Die Stürmerinnen Linda Natter und Eileen Campbell sind beide sehr antrittsschnell, zweikampfstark und kopfballstark und das zentrale Mittelfeld der Altacherinnen hat oft sehr gute Ideen."

Dass Altach und das anschließende Auswärtsspiel beim ehemaligen Serienmeister USV Neulengbach gute Gradmesser für die kommenden Champions-League-Aufgaben sein könnten, darüber hat Tabotta "noch gar nicht nachgedacht. Ja, vielleicht, kann sein. Das war bislang kein Thema bei uns. Da sind wir viel zu sehr auf das nächste Spiel gegen Altach fokussiert."

Auch Natter ist bissig

"Voller Vorfreude" auf den Schlager ist Altachs Goalgetterin Linda Natter, die beim 1:0-Auswärtssieg gegen die St. Pöltnerinnen letzte Saison verletzungsbedingt nur zuschauen konnte. Gemeinsam mit ihren Klubkolleginnen Emilia Purtscher und Hannah Frankhauser hat Natter gerade mit dem ÖFB-U-19-Nationalteam beim EM-Quali-Heimturnier in Wiener Neustadt Montenegro (3:0), Polen (4:0) und Dänemark (2:1) geschlagen und den Gruppensieg in Phase 1 eingefahren. "Das war wichtig, um in den ersten Lostopf zu kommen. Es war eine schöne, aber auch sehr intensive Woche", so Natter.

Wenn Linda Natter und Eileen Campbell antreten, ist Gefahr in Verzug. GEPA pictures/Oliver Lerch

Danach genoss die Schülerin des BORG für Leistungssport in St. Pölten zwei Tage Erholung bei ihrer Familie und nahm am Freitag das Training mit den Altacherinnen auf. Zum Abschluss ihrer Herbstferien möchte die Mellauerin in St. Pölten anschreiben: "Ein Punkt wäre schon ein Erfolg. Die St. Pöltnerinnen haben hohe individuelle Klasse und sind bei den Standards sehr stark. Wir aber auch!"

Lesen Sie auch: 18 Mal Gigi D'Agostino muss nicht sein