THW besteht in Göppingen - SCM bleibt zuhause makellos

Leipzig eröffnete den HBL-Sonntag mit einem hauchdünnen Sieg über Balingen-Weilstetten, der THW Kiel holte zwei Punkte in Göppingen, der SCM gegen den BHC.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel setzte am Sonntag seinen Aufwärtstrend fort und landete im zehnten Ligaspiel den sechsten Sieg. Die Zebras nahmen die Hürde Göppingen per Start-Ziel-Sieg mit 34:27 (19.13). Mit 12:8 Punkten ist das Team von Trainer Filip Jicha nun Fünfter im Klassement, der Rückstand zur Spitze (Füchse Berlin, 21:1) bleibt dennoch sehr groß.

Im Spiel bei Frisch Auf ging der Färinger Elias Ellefsen a Skipagotu mit fünf Treffern voran, leicht getoppt von den beiden Hausherren Marcel Schiller und Sebastian Heymann (je sechs).

Anfangs hielten die Süddeutschen noch gut mit, ehe ein Zwischenspurt der Gäste, die auch im Tor wechselten (von Tomas Mrkva zu Samir Bellahcene) aus einem 11:11 ein 17:11 machte. In der zweiten Halbzeit kam Göppingen zwischenzeitlich noch einmal auf zwei Tore heran, doch in der Schlussphase setzte sich der Meister wieder ab und siegte am Ende ungefährdet.

Es war der dritte Sieg binnen einer Woche für den THW, der jüngst mit einem 34:28 bei Paris St. Germain für einen Paukenschlag gesorgt hatte.

40 SCM-Tore gegen den Bergischen HC

Der SC Magdeburg wahrte am Abend seine weiße Heimweste. Der Champions-League-Teilnehmer aus der Börde hielt den Bergischen HC mühelos und haushoch mit 40:28 (21:14) nieder, kletterte an der MT Melsungen vorbei auf den zweiten Tabellenplatz (19:3). Beste Werfer waren Michael Damgaard mit acht Toren für Magdeburg und Noah Beyer mit sechs Treffern für die Gäste.

Von Doppelbelastung war beim SCM vier Tage nach dem Erfolg in der Königsklasse nichts zu spüren. Nach ausgeglichenem Beginn fanden die Magdeburger schnell ihr Tempospiel und lieferten ein Offensiv-Spektakel. Der BHC leistete sich zu viele einfache Fehler und lief früh einem Sieben-Tore-Rückstand hinterher, der in der Folge weiter anwuchs. SCM-Keeper Sergey Hernández parierte insgesamt 19 Würfe.

Gallier im Pech

Was war sonst noch los am Sonntag? Im zweiten Nachmittagsspiel gab es keinen Sieger: Die HSG Wetzlar - mit einem Dutzend Rubin-Toren - und der TVB Stuttgart teilten sich beim 31:31 die Punkte und bleiben gleichauf im Keller der Tabelle stecken. Schlusslicht mit weiterhin fünf Zählern auf der Habenseite ist Balingen-Weilstetten, das beim 25:26 in Leipzig nur knapp an einem Erfolgserlebnis vorbeischrammte. Der heimische SC machte einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld.

Statistik vom Sonntag

7. Spieltag

HSG Wetzlar - TVB Stuttgart 31:31 (14:17)

Tore HSG Wetzlar: Rubin 12, Novak 10/4, Becher 2, Cavor 2, Fredriksen 1, Meyer Ejlersen 1, Pliuto 1, Wagner 1, Zelenovic 1

TVB Stuttgart: K. Häfner 7, D. Fernandez 6/2, M. Häfner 4, Laube 4, Lönn 3, Serrano Villalobos 3, Hanusz 2, Nicolaus 1, Zieker 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 3115

Strafminuten: 2 / 4

Disqualifikation: - / -

11. Spieltag

Frisch Auf Göppingen - THW Kiel 27:34 (13:19)

Tore Frisch Auf Göppingen: Heymann 6, Schiller 6/4, Kneule 3, D. Schmidt 3, Kozina 2, Lastro 2, Hermann 1, Malus 1, Newel 1, Persson 1, Ravensbergen 1

THW Kiel: Ellefsen a Skipagotu 5, Johansson 4, Wiencek 4, Bilyk 3, Duvnjak 3, Ekberg 3/2, M. Landin 3/1, Reinkind 3, Ehrig 2, Pekeler 2, Gurbindo 1, Överby 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 5600

Strafminuten: 12 / 8

Disqualifikation: - / -

SC Magdeburg - Bergischer HC 40:28 (21:14)

Tore SC Magdeburg: M. Damgaard 8, O. I. Magnusson 7/3, Hornke 5, Bergendahl 4, Saugstrup Jensen 4, Lagergren 3, O¦Sullivan 3, Claar 2, Smarason 2, Mertens 1, Ph. Weber 1

Bergischer HC: Beyer 6/2, Kjeldgaard Andersen 5, Seesing 5, Morante Maldonado 3, Arnesson 2, Ladefoged 2, Scholtes 2, Babak 1, Fraatz 1, M'Bengue 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 6600

Strafminuten: 2 / 8

Disqualifikation: - / -

SC DHfK Leipzig - HBW Balingen-Weilstetten 26:25 (14:8)

Tore SC DHfK Leipzig: V. Kristjansson 8/3, Klima 6, Sunnefeldt 6, Peter 2, Preuss 2, Binder 1, Semper 1

HBW Balingen-Weilstetten: Schoch 4, Grahovac 3, Jer. Müller 3, Prantner 3, Volz 3/1, Grétarsson 2/2, Heinzelmann 2, Leimeter 2, Vistorop 2, Ingason 1

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 4252

Strafminuten: 2 / 10

Disqualifikation: - / -