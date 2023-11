Türkgücü gegen Bayern II: Wenn eine Zaunfahne in den Mittelpunkt gerät

In der Regionalliga Bayern steht das Münchner Derby an, doch die Brisanz basiert nicht auf Tradition. Ein Vorfall aus dem Vorjahr hat dem Stadtduell einen neuen Brennpunkt verliehen. Sportlich ist Türkgücü der klare Favorit, die Bayern-Amateure dagegen wollen Wiedergutmachung betreiben.

Türkgücü will vor allem am Sonntag auf dem Platz überzeugen und das Münchner Derby für sich entscheiden. IMAGO/regiopictures

Die Hoffnung basiert vor allem darauf, dass sich die Brisanz einzig und allein auf dem Platz offenbart. Das Münchner Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü und dem FC Bayern II entbehrt zwar jeglicher Tradition, auch die beiden Vereine sind in keinerlei Rivalität miteinander verbunden. Die Brisanz, wenn sich die beiden Teams am Sonntag zum Rückspiel gegenüberstehen, rührt aber von einem Vorfall aus dem Vorjahr, der auch überregional für Schlagzeilen gesorgt hatte. Insbesondere der vollkommen unverhältnismäßige und überzogene Einsatz der Polizei, die gegen die Bayern-Fans mit Schlagstöcken und Pfefferspray vorging, erregte dabei die Gemüter.

Der Auslöser allerdings wird aller Voraussicht nach auch am Sonntag wieder zu bestaunen sein: Die mittlerweile berühmte Zaunfahne des fiktiven "FC-Bayern-Fanclubs Kurdistan", die auf Seiten Türkgücüs für Wallungen sorgt. Im Hinspiel, das Türkgücü mit 4:1 gewann, hing sie ebenso vor dem Bayern-Block, ohne für große Irritationen zu sorgen. Im Rückspiel jedoch, das ebenfalls im Grünwalder Stadion ausgetragen wird, hat Türkgücü Heimrecht. Und ob die Gastgeber die Zaunfahne einfach ignorieren oder zumindest akzeptieren werden, wird sich zeigen. Vom FC Bayern jedenfalls wurde Türkgücü schon einmal darauf hingewiesen, dass man davon ausgehen muss, dass es sich die Anhänger kaum nehmen lassen werden, die Zaunfahne erneut aufzuhängen.

"An Aufstieg nicht zu denken"

Zum Sportlichen: Obwohl sich beide Mannschaften zuletzt eigentlich in guter Verfassung präsentierten, geht Türkgücü als klarer Favorit in die Partie. Der Grund - neben dem deutlichen Hinspielergebnis - ist einfach: Beide hatten zuletzt den selben Gegner. Und während Türkgücü am Freitag beim FC Augsburg II mit 1:0 gewann, verloren die kleinen Bayern am Dienstag bei der FCA-Reserve mit 0:4. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar mittlerweile unbesiegt, davon, noch einmal in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können, will der Coach dennoch nichts wissen. "Von der Punkteausbeute sind wir gut dabei, aber ich schaue gar nicht so extrem auf die Tabelle", beteuert der 37-Jährige. "Von unseren aktuellen Strukturen", erklärt Kayabunar, "ist an einen Aufstieg derzeit nicht zu denken".

Auch der FCB-Nachwuchs hatte sich zuletzt eigentlich stabilisieren können, umso überraschender kam der deutliche Rückschlag am Dienstag nach zuvor 19 Punkten aus sieben Spielen. "Einen deutlichen Entwicklungsschritt" hatte Trainer Holger Seitz seiner Mannschaft zuvor noch attestiert. Eine Antwort gegen Türkgücü ist durchaus zu erwarten. Hoffentlich wird nach dem Abpfiff über Fußball gesprochen.

Die weiteren Spiele

Bereits am Samstag stehen ab 14 Uhr sieben Spiele in der Regionalliga Bayern auf dem Programm. Die SpVgg Bayreuth hat den Tabellenzweiten aus Vilzing zu Gast. Die zuletzt siegreichen Ansbacher reisen nach Fürth zum Duell mit der Reserve der Spielvereinigung. Eintracht Bamberg hat den TSV Aubstadt zu Besuch, während der FV Illertissen in Burghausen antreten muss. Der Primus und noch ungeschlagene Tabellenführer aus Würzburg hat die Reserve des FC Augsburg zu Gast. Diese zeigte sich unter der Woche stark und schlug die Bayern-Amateure mit 4:0. Die Schnüdel aus Schweinfurt empfangen den SV Schalding-Heining. Der Aufsteiger wartet nun bereits seit sieben Spielen auf einen Ligaerfolg. Zudem empfängt das Schlusslicht aus Buchbach die Viktoria Aschaffenburg. Die Buchbacher, die aktuell bereits zehn Punkte Abstand auf das rettende Ufer haben, glauben aber noch an den Klassenerhalt, laut Trainer Aleksandro Petrovic.

Am Sonntag steht neben dem Münchner Derby noch ein weiteres Duell an. Die Reserve des 1. FC Nürnberg II hat auf heimischem Platz das Kellerkind FC Memmingen zu Gast.