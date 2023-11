Türkei als Belohnung: Bocholt im Duell der Formstärksten gegen Aachen

Die formstärksten Mannschaften der Regionalliga West duellieren sich am Samstag in Bocholt. Auch dank der Alemannia wird der Spitzenreiter den eigenen Zuschauer-Rekord brechen. Als Belohnung wartet im Winter ein Trainingslager in der Türkei.

Die Regionalliga West setzt zum Jahresendspurt an - mit dem 1. FC Bocholt als Überraschungs-Tabellenführer. Durch das bislang gute Abschneiden hat sich die Mannschaft selbst ein Geschenk gemacht. Vom 7. bis 14. Januar wird das Team von Trainer Dietmar Hirsch eine Woche im türkischen Lara in der Nähe von Antalya verbringen, um sich dort bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten. Untergebracht werden Mannschaft, Trainerteam und Staff in einem Fünf-Sterne-Hotel. Auf einem nahegelegenen Fußballplatz wird das Team zweimal täglich trainieren. Im Rahmen des Winter-Trainingslagers will der 1. FC Bocholt außerdem bis zu zwei Testspiele gegen namhafte internationale Gegner bestreiten, die entsprechenden Gespräche laufen derzeit noch.

"Ich hatte mit der Mannschaft vor der Saison die Vereinbarung: Wenn wir bis zum Winter einen einstelligen Tabellenplatz belegen, fliegen wir ins Winter-Trainingslager in die Sonne", sagt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt: "Das Team hat sich das Trainingscamp also mehr als verdient. Bei guten klimatischen Bedingungen werden wir beste Voraussetzungen haben, mit akribischer Arbeit den Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie zu legen."

Bevor es soweit ist, warten noch fünf Partien auf den Ligaprimus. Gleich viermal geht es dabei gegen ein Team aus den "Top sieben" der Tabelle. "Da warten gute Herausforderungen auf uns", betont Hirsch im Gespräch mit dem kicker. "Beim 0:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen oder beim 2:1 gegen Fortuna Köln haben wir es gegen Spitzenteams schon gut gemacht und bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Liga mithalten können."

Mit dem Traditionsklub Alemannia Aachen, der am Samstag ab 14 Uhr am Hünting gastiert, wartet nun der nächste Prüfstein auf den 1. FC Bocholt. "Aachen wurde vor der Saison wegen der zahlreichen Transfers und der individuellen Qualität als Top-Favorit gehandelt. Seitdem Heiner Backhaus als Trainer übernommen hat, ist die Alemannia im Kommen", weiß Hirsch um die Tatsache, dass neben seinem Team auch der Ex-Bundesligist aus den letzten sieben Partien 17 von 21 möglichen Zählern geholt hat.

Der Bocholter Trainer weiter: "Ich rechne daher mit einem ausgeglichenen Spiel gegen einen aggressiv und körperbetont spielenden Gegner. Für uns gilt es, uns vor allem im Mittelfeld zu wehren. Dabei wollen wir aber auch den fußballerischen Aspekt nicht zu kurz kommen lassen. Bei eigenem Ballbesitz haben wir uns gut entwickelt."

Die Fortschritte des 1. FC Bocholt sind nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum zu sehen. Die erst gegen Fortuna Köln aufgestellte Zuschauerbestmarke von 2.375 Fans wird gegen Aachen schon wieder fallen. Das Stadion am Hünting ist mit 3.276 Tickets restlos ausverkauft. "Alemannia Aachen ist natürlich auch ein Zuschauermagnet", so Hirsch. "Wir merken aber immer wieder, dass auch neue Zuschauer zu uns zu den Spielen kommen. Es spricht sich herum, dass wir attraktiven Fußball spielen."

Bereits am Freitag eröffnet das Aufsteigerduell zwischen dem heimstarken FC Wegberg-Beeck mit der SSVg Velbert den Spieltag.

Am Samstag stehen die restlichen sieben Spiele auf dem Tagesprogramm. Der Tabellendritte aus Düren hat das weiterhin kriselnde Schlusslicht aus Ahlen zu Besuch. Dort musste der neue Trainer Björn Joppe am vergangenen Wochenende den "fehlenden Männerfußball" einiger Akteure bemängeln. Der SC Paderborn II empfängt den SC Wiedenbrück, während die Kölner Bundesliga-Reserve den SV Lippstadt zu Gast hat. In Rödinghausen steigt das Debüt des neuen Cheftrainers Farat Toku beim Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Dort will der neue Übungsleiter "ein positives Ergebnis einfahren". Der FC Gütersloh muss derweil nach Gelsenkirchen zum Duell mit der Reserve von S04. Zwei zweite Mannschaften bleiben am Wochenende in Mönchengladbach unter sich, beim Duell der Jungfohlen gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf. Ein Traditionsduell rundet den Spieltag ab: Der Wuppertaler SV empfängt den Tabellenzweiten Fortuna Köln.