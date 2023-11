Svensson den Tränen nahe: "Behaltet euch die besondere Art"

Bo Svensson ist nicht länger Trainer "seines" Vereins. Nach dem Abschied von Mainz 05 wendete sich der Däne in einer besonderen Video-Botschaft direkt an die Fans der Rheinhessen.

Unmittelbar nach der feststehenden Trennung von Bo Svensson veröffentlichten die Mainzer am Donnerstagabend auf ihrem YouTube-Kanal ein knapp dreiminütiges Video. Darin wendet sich der scheidende Trainer direkt an die Fans des Vereins, von denen ein kleiner Bruchteil nach dem 0:3 in Berlin am Mittwochabend in den sozialen Medien Svenssons Rauswurf gefordert hatte.

"Liebe Mainzer, leider ist der Tag gekommen, aber so ist es halt im Fußball", beginnt der da schon sichtlich bewegte Däne. In insgesamt 16 Jahren habe ihn der Verein enorm geprägt. Bereits 2007 war der damalige Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach zum FSV gekommen und hatte bis zu seinem Karriereende 2014 - unter anderem unter Ex-Coach Jürgen Klopp - insgesamt 122 Pflichtspiele (ein Tor) für die Rheinhessen bestritten.

Im Januar 2021 übernahm Svensson, der beim FSV bereits die U 16, U 17 und U 19 betreut hatte, den Cheftrainerposten. Keine besonders dankbare Aufgabe: Die Mainzer standen mit dem Rücken zur Wand - und nach dem 14. Spieltag mit nur sechs Punkten auf Rang 17. Der Relegationsplatz war vier Punkte entfernt.

Svensson entfaltete aber schnell sein Potenzial als Trainer. Aus den nächsten zwölf Partien holte die Mannschaft 18 Punkte und verließ damit erstmals seit dem 8. Spieltag die Abstiegszone. Emotionale Höhepunkte der Amtszeit waren sicherlich mitunter die drei Heimsiege gegen die Bayern im April 2021 (2:1), im April 2022 (3:1) sowie im April 2023 (3:1).

Der letzte dieser drei Triumphe über die Münchner kam aber als Boomerang zurück. Es folgten fünf Bundesliga-Spiele ohne Sieg (0/1/4) zum Ende der Saison 2022/23. Der Negativtrend führte sich in dieser Spielzeit fort: An den ersten neun Spieltagen holte Mainz lediglich drei Punkte aus drei Remis bei einem Torverhältnis von 9:24.

"Dass uns wieder das auszeichnet, was uns immer ausgezeichnet hat"

"Verein und Mannschaft brauchen jetzt mehr denn je den Zusammenhalt, der uns immer ausgezeichnet hat und den ich 16 Jahre gelernt habe", sagt der scheidende Trainer: "Ich habe Höhen und Tiefen hier erlebt, als Spieler, als Jugendtrainer, als Profitrainer. Aber es geht nicht um mich, sondern um den Verein. Dass uns wieder das auszeichnet, was uns immer ausgezeichnet hat."

Svensson hoffe, dass es in der Zukunft "hoffentlich ein Wiedersehen gibt". Abschließend dankte er den Fans für ihre große Unterstützung und richtete eine Bitte an den Anhang: "Diese besondere Art, die die Stadt und der Verein hat - das müsst ihr euch bitte behalten. Egal, was kommt. Denn das macht uns aus."

Mit den Worten "Einmal Mainzer, immer Mainzer - so wird es immer bleiben" schließt Svensson sein emotionales Statement. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dann gegen RB Leipzig wird U-23-Trainer Jan Siewert die Mannschaft übernehmen - und auf einen ähnlich erfolgreichen Start, wie ihn damals Svensson hingelegt hatte, hoffen.