Sturms neues Selbstverständnis: "Wir haben immer daran geglaubt"

Dank einer Energieleistung hat der SK Sturm Graz am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase ein 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo geholt. In den Reaktionen nach dem Match zeigte sich das neue Selbstverständnis der Schwarz-Weißen.

Szymon Wlodarczyk erzielte per Elfmeter das 2:2. GEPA pictures

Unter dem Strich war das harterkämpfte 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo für den SK Sturm Graz selbstredend nur einen Zähler wert, die Szenen nach der Begegnung gegen den italienischen Spitzenklub ließen diesen Schluss allerdings nicht zwingend zu: Fans und Spieler lagen sich in den Armen und bejubelten einen Punkt, der sich laut Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic "wie ein Sieg" anfühlte. "Die Moral der Mannschaft war unglaublich stark."

"Es war viel los", schmunzelte Cheftrainer Christian Ilzer auf der Pressekonferenz wenig später, um dann doch noch eine detaillierte Einschätzung der vorangegangenen 90 Minuten abzugeben. "Ein großartiger Europacup-Abend. Das Spiel hat sich in eine Phase gebracht, wo uns nur mehr wenige etwas zugetraut hätten. Wir selbst haben immer daran geglaubt."

Wlodarczyk: "Habe gespürt, dass ich treffen werde"

Dabei lief an diesem Donnerstagabend zunächst viel gegen Sturm. Nach dem frühen Führungstreffer durch Alexander Prass (13.) drehte Luis Muriel das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Dass der zweite Gegentreffer aus einem äußerst unglücklichen Handspiel von Jon Gorenc Stankovic resultierte, schien spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Stefan Hierländer zu Beginn der zweiten Halbzeit perfekt ins Bild zu passen. Doch die Grazer ließen in Unterzahl keine nennenswerte Chance mehr zu und belohnten sich für ihren aufopferungsvollen Kampf in der 80. Minute mit dem Ausgleichstreffer.

Der zuletzt glücklose Szymon Wlodarczyk war es, der die Kugel zur großen Freude des Heimpublikums vom Elfmeterpunkt im Tor versenkte. "Tomi Horvat wollte den Strafstoß auch ausführen, aber ich war sehr selbstbewusst. Ich habe gespürt, dass ich treffen werde", meinte der polnische U-21-Teamstürmer, der nach einer Stunde Spielzeit für Seedy Jatta in die Partie gekommen war. "Wir haben mit einem Mann weniger gezeigt, dass wir ein gutes Team sind, einen guten Charakter haben und wir immer bis zum Ende kämpfen. Darüber bin ich sehr glücklich."

Sturm vor schweren Auswärtsspielen in Bergamo und Lissabon

David Affengruber schöpfte aus dem Unentschieden Mut für die weiteren Aufgaben in Gruppe D. "Wenn wir es uns zutrauen, zu kicken und alles auf den Platz bringen, dann können wir auch mit einem Topklub aus der Serie A mithalten", betonte der Innenverteidiger. "Auch auswärts." Ähnlich selbstbewusst äußerte sich Gazibegovic vor dem baldigen Wiedersehen mit Bergamo (9. November, 21 Uhr, LIVE! bei kicker): "Atalanta ist nicht irgendein Verein. Am Ende haben wir gezeigt, dass der SK Sturm Graz mit solchen Mannschaften mitspielen kann." Worte, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären.

Nach dem 1:1-Remis im Parallelspiel zwischen Rakow Tschenstochau und Sporting Lissabon liegt Sturm nach wie vor punktgleich mit den Portugiesen auf dem dritten Rang. Allerdings müssen die Schwarz-Weißen im weiteren Verlauf der Gruppenphase neben dem anstehenden Auswärtsspiel bei Atalanta auch noch in Lissabon antreten. Ilzer: "Wollen wir um Platz zwei mitreden, müssen wir dort etwas mitnehmen. Das ist eine Herkulesaufgabe, aber wir werden uns der mit großem Selbstvertrauen stellen."