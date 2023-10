Streich schwärmt von Leverkusen und Wirtz: "Da ist Sané und er … das ist außergewöhnlich"

Der SC Freiburg musste sich am Sonntagabend mit 1:2 dem Tabellenführer aus Leverkusen geschlagen geben - dennoch sah Trainer Christian Streich keinen Grund zu meckern. Stattdessen kam er gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, wenn auch hauptsächlich für den Gegner.

Kurz war Christian Streich am Mikrofon von DAZN nach der 1:2-Niederlage seines Sport-Clubs bei Bayer 04 Leverkusen sprachlos. Dem 58-Jährigen wurde soeben eine Wiederholung des tänzelnden Florian Wirtz auf dem Weg zu dessen 1:0 eingespielt. "Was sollst du da sagen …?"

Dem Freiburg-Coach fiel doch noch etwas ein, eine Lobeshymne auf den 20-Jährigen, den überragenden Akteur des Spiels. "Da ist [Leroy] Sané und er … das ist außergewöhnlich", schwärmte Streich.

Manche Dinge kann man nicht verteidigen. Christian Streich

Mit einem Traum-Solo inklusive mehrerer Haken gegen Nicolas Höfler hatte der Leverkusen-Profi seinen Treffer selbst eingeleitet, den er mit einem Linksschuss - der 14. Ballkontakt in einem einzigen Dribbling - von der Fünfmeterraumkante ins lange Eck veredelte. "Da mache ich Chicco keinen Vorwurf", analysierte Streich. "Wenn einer hilft, dann legt er den Ball quer und dann sagst du: 'Warum doppelt ihr?' Das ist Weltklasse. Manche Dinge kann man nicht verteidigen."

Freiburger Taktik ging auf: "Außergewöhnlich gut gemacht"

Verteidigen war vor allem in Hälfte eins dennoch das große Thema beim Sport-Club. Die Breisgauer zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück, standen kompakt, machten die Räume eng und ließen kaum Torchancen zu - eben bis auf den einen brillanten Moment von Wirtz. "Es gab eine Möglichkeit aus unserer Sicht, irgendwie gegen Leverkusen dranzubleiben - und das war so zu spielen, wie wir gespielt haben", erklärte Streich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seine Taktik.

Eine Taktik, die in seinen Augen aufging. "Wir haben gar nicht so viele klare Torchancen zugelassen", so Streich. Seine Mannschaft habe es "außergewöhnlich gut gemacht". Wirtz' Treffer müsse man einfach "akzeptieren", beim zweiten Gegentor, als ein Distanzschuss von Jonas Hofmann erst vom Pfosten und dann vom Rücken des SCF-Keepers Noah Atubolu ins Tor abprallte, "haben wir etwas Pech".

Anschließend wurde Freiburg mutiger, verkürzte durch den eingewechselten Manuel Gulde (70.) und machte in der Schlussphase weiter Druck auf den Ausgleich. "Wenn wir ein Quäntchen mehr Glück haben, dann läuft noch einer rein und es steht 2:2 und du holst einen Punkt", meinte Kapitän Vincenzo Grifo, der ansonsten seinem Trainer zustimmte und ein "sehr gutes Auswärtsspiel" sah.

Streich sieht "eine der besten Mannschaften in Europa"

Die Frage, ob der SCF womöglich schon früher hätte mutiger agieren müssen, verneinte Grifo ebenso wie sein Coach. "Leverkusen war klar überlegen - aber wie sollen wir es anders spielen?", stellte Streich die entscheidende Gegenfrage. "Wenn wir ihnen Räume geben hinter der Kette, sind sie weg." Oder in Grifos Worten: "Dann wird es schwierig gegen Wirtz und Frimpong."

Wirtz war auch so kaum zu halten, auch am zweiten Freiburger Gegentor hatte er mit einem langen Solo vor Hofmanns Abschluss seinen Anteil. Womöglich hätte der 21-jährige Merlin Röhl früher zu einem taktischen Foul greifen können, aber "der Merlin ist halt so ein anständiger Kerl". Oder vielleicht auch einen Hauch "zu brav", meinte Streich.

Doch ein Spiel wie das gegen den Bundesliga-Tabellenführer bringe sein Team auch weiter. Letztlich habe seine Mannschaft "brutal viel gelernt". "So wie sie gespielt hat gegen aus meiner Sicht eine der besten Mannschaften in Europa im Moment, das war sehr gut", lobte Streich zum Abschluss - ein Lob sowohl für sein eigenes Team als auch für den Gegner.