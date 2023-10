Streich: "Ich war relativ kraftlos, als ich das Interview geführt habe"

Bei der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel bei Backa Topola ordnete Christian Streich seine Interview-Aussagen ein, die zuletzt für Aufsehen gesorgt hatten.

Christian Streich saß am Mittwochabend um kurz nach 20 Uhr im serbischen Backa Topola auf dem Podium der Pressekonferenz und wurde auch auf seine Aussagen in einem 11-Freunde-Interview angesprochen. Die hatten am Montag für Aufsehen gesorgt, weil sie nach einem nahenden Ende seiner Amtszeit beim Sport-Club klangen.

Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier hatte das Thema am Dienstag bereits im Gespräch mit dem kicker relativiert. Streich tat es ihm einen Tag später gleich und erläuterte den Kontext des Interviews, das bereits in der Länderspielphase im September geführt worden war.

"Ich war relativ kraftlos, als ich das Interview geführt habe, weil wir 0:5 beim VfB Stuttgart verloren hatten", sagte Streich und räumte ein: "Ich müsste vielleicht einfach bei den Interviews nicht immer so nach meinem Gefühl gehen, sondern ein bisschen rationaler und weitschauender antworten. Ich hatte natürlich nicht beabsichtigt, dass dieses Interview in dieser Art und Weise interpretiert wird."

Die Frage nach Streichs Energiereserven war zuletzt Jahr für Jahr in den Zukunftsgesprächen mit Saier und Sportdirektor Klemens Hartenbach ein Thema. Danach wurde jeweils die Vertragsverlängerung des Freiburger Cheftrainers kommuniziert. "Ich habe ja die Jahre zuvor immer schon gesagt, ich tue das mit aller Kraft und manchmal bin ich dann stärker oder nicht ganz so stark", sagte Streich nun am Mittwochabend und stellte klar: "Aber ich mache meine Arbeit mit großer Freude."

Besonders, wenn er auf Dienstreisen außerhalb der deutschen Grenzen sein darf. "Ich freue mich extrem, dass ich mit den Jungs in Serbien sein und Europapokal spielen darf. Das muss ich schon sagen, das ist auch wieder eine große Motivation und eine große Freude."

Deutlich entspanntere Personallage

Nach dem beruhigenden 2:1-Ligasieg gegen Bochum kann sich Streich auch weiterhin über eine deutlich entspanntere Personallage freuen und könnte nach dem Motto "never change a winning team" verfahren. Die schwierige Aufgabe am Sonntag bei Tabellenführer Leverkusen habe jedenfalls keinen Einfluss auf die Aufstellung in Serbien.

"Dieses Spiel hat absolute Priorität", sagt Streich vor dem Duell mit Backa Topola, das von rund 550 Freiburg-Fans in der TSC-Arena begleitet wird. Ein Sieg seines Teams würde die Chance deutlich erhöhen, wie in der vergangenen Saison europäisch zu überwintern. "Es kann sein, dass das Spiel in Backa Topola viel Kraft gekostet haben wird und dass wir dann auf drei, vier oder mehr Positionen in Leverkusen tauschen", kündigte Streich an.