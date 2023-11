WAC-Trainer Manfred Schmid muss nach seiner Roten Karte im Cup in Leoben zwei Bundesliga-Spiele pausieren.

WAC-Trainer Manfred Schmid darf das Kärntner Heim-Derby am Samstag gegen Klagenfurt und das Auswärtsspiel in Lustenau nicht auf der Betreuerbank der "Wölfe" verbringen. Schmid wurde nach seiner Roten Karte beim Cup-Aus in Leoben vom Fußballbundesliga-Senat 1 wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen für zwei Spiele gesperrt.

Der 52-jährige Wiener ist "Wiederholungstäter", er war Anfang Oktober aus demselben Grund für ein Match gesperrt worden.