Straßenverkehr: Warum die Zeitumstellung Risiken birgt

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 2023 werden die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. In den Tagen danach ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. Wir sagen, warum:

Schwierige Sichtverhältnisse: Nach der Zeitumstellung wird es am Nachmittag wieder früher dunkel. Roenthalenberg/pixabay

Man kann buchstäblich die Uhr danach stellen: Alljährlich am letzten Oktoberwochenende ist der Sommer endgültig vorbei. Denn dann erfolgt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Im Herbst 2023 ist es in der Nacht vom 28. auf den 29. September soweit. Punkt drei Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht, sodass es noch einmal zwei Uhr ist.

Der Biorhythmus gerät durcheinander

Während man uns bei der Zeitumstellung im Frühjahr eine Stunde klaut, bekommen wir im Herbst also eine geschenkt und können am Sonntag entsprechend lange ausschlafen. Und doch kommt nicht jeder mit dem Wechsel auf Winterzeit problemlos klar. Die "neue Zeit" kann den Biorhythmus durcheinanderbringen, was in den Tagen danach zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwächen führen kann.

Das aber sind Faktoren, die das Unfallrisiko im Straßenverkehr durchaus erhöhen können. Deshalb sind gerade Ende Oktober/Anfang November in besonderem Maße Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme angebracht. Denn selbst wenn man sich selbst putzmunter fühlt, kann es sein, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer - ob Fußgänger, Radler oder Autofahrer - deutlich unkonzentrierter unterwegs ist.

Dunkle Tage

Hinzu kommt, dass sich mit der Umstellung auf Winterzeit die Tageslichtphasen verschieben. Am Morgen ist es zwar länger hell. Dafür wird es aber am Abend früher dunkel. Und das bedeutet, dass der Berufsverkehr dann in die Zeit der Dämmerung oder gar Nacht fällt. Erschwert werden die Sichtverhältnisse oft noch durch neblig-trübes und regnerisches Herbstwetter.

Deshalb ist auf gutes Sehen und Gesehenwerden zu achten: Fußgängern und Radfahrern empfiehlt sich helle Kleidung, am besten mit Reflektoren. Radler sollten außerdem darauf achten, dass die Beleuchtung an ihrem Bike funktioniert - und eventuell auf besonders leistungsfähige LED-Scheinwerfer einstellen. Allerdings dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Gerade wer mit Highend-Geräten und 100 oder gar 150 Lux in die Nacht strahlt, muss deshalb unbedingt darauf achten, dass die Beleuchtung ordnungsgemäß angebracht und eingestellt ist. Mehr zum Thema "Radfahren im Herbst" lesen Sie hier.

Beleuchtung checken

Auch am Auto ist ein Check der Beleuchtung essenziell. Das Tagfahrlicht reicht an trüben Tagen nicht aus, zumal es nur nach vorne leuchtet. Die bessere Option ist das eigentliche Fahrlicht. Auf die eigentlich so praktische Lichtautomatik sollte man sich nicht immer verlassen, denn auf Nebel reagiert sie nicht.

Vorsicht, Wild

Da jetzt vermehrt in der Dämmerung gefahren wird, steigt auch das Risiko von Wildunfällen. Gerade an Strecken, die durch Wälder oder entlang von Feldern führen, sollte man besonders defensiv und bremsbereit unterwegs sein. Alles, was Sie zum Thema "Wildunfall" wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.