Stojanovic im Interview: "Wir haben gezeigt, dass wir mit jedem mithalten können"

Mit 13 Punkten nach der Hinrunde des Grunddurchgangs darf man beim SCR Altach glücklich auf den Saisonstart zurückblicken. Auch Keeper Dejan Stojanovic zeigt sich nach seiner Rückkehr in die Vorarlberger Heimat mit dem bisherigen Verlauf zufrieden und sieht sich und sein Team im kicker-Interview auf dem richtigen Weg.

Herr Stojanovic, nach elf Spielen finden Sie sich mit Ihrem Team mit 13 Punkten auf dem achten Tabellenplatz wieder. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Besser als von vielen erwartet, aber es war dennoch mehr drinnen. Bei der Punkteausbeute haben wir schon auch etwas liegen gelassen. Beim Spiel gegen den WAC hätten wir drei Punkte mitnehmen können, damals in Linz vielleicht auch, obwohl das Spiel offener war. Gegen Hartberg eventuell auch. Wir hatten viele Spiele auf Messers Schneide, wo die Spiele mit etwas mehr Glück auf unsere Seite hätten kippen können. Man kann aber bislang zufrieden sein.

Man liegt nur einen Punkt hinter den Top sechs und hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Wie bewerten Sie die Ausgangslage für die Rückrunde des Grunddurchgangs?

Das ist auf jeden Fall positiv. Wir haben die Chancen weiterhin hoch gehalten, dass wir jetzt in der Rückrunde dranbleiben und schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Wir sind mit zwei schwierigen Spielen in die Saison gestartet und haben relativ schnell einen draufbekommen (lacht). Dann haben wir uns aber relativ schnell stabilisiert, wir stehen sehr gut hinten und verteidigen alle zusammen. Jeder kämpft einfach für jeden und es hat uns auch in der Hinrunde ausgezeichnet, dass wirklich alle bis zur 95. Spielminute immer zurücksprinten und mithelfen, dass wir so wenig Gegentore wie möglich bekommen. Die Kampfleistung stimmt auf jeden Fall. Als Team sind wir stark und ich hoffe, dass wir so weitermachen können.

Wie sehr spricht es auch für den Charakter der diesjährigen Mannschaft, dass man den schwierigen Start so schnell abschütteln konnte?

Wir haben da auch einen super Coaching Staff, der uns relativ schnell klargemacht hat, wo die Fehler liegen und wir haben genügend Qualität in der Mannschaft, dass wir diese Fehler schnell beiseite legen konnten. Gegen Rapid zum Beispiel sind wir teilweise noch relativ naiv in unser Spiel gestartet und haben uns auswärts sehr leicht auskontern lassen. Wir haben relativ schnell daraus gelernt und das ist auch ein großer Erfolg des Trainerteams, das uns Woche für Woche zeigt, wie wir erfolgreicher Fußball spielen können. Es spricht auch für die Mannschaft, dass wir das so schnell umsetzen können.

Wurde die Mannschaft im Sommer einfach klug zusammengestellt?

Da kann man definitiv auch ein Lob an Roland Kirchler aussprechen. Er hat ein sehr gutes Auge bewiesen mit den Neuzugängen und ihren Einstellungen, aber auch die Spieler, die schon hier waren, blühen jetzt wieder neu auf. Da nehme ich zum Beispiel Felix Strauss her, der nach dem Ausfall von Constantin Reiner reingekommen ist und das sehr gut macht. Die Mannschaft passt einfach sehr gut zusammen - da wurde imSommer einiges richtig gemacht.

In den vergangenen vier Pflichtspielen haben Sie und Ihr Team nur einen Gegentreffer bekommen. Ist man defensiv mittlerweile dort angekommen, wo man sein will?

Das oberste Ziel war vor Saisonbeginn, dass wir in der Defensive Stabilität reinbekommen und ich denke, das ist uns gelungen. Wenn du hinten die Null hältst, fällt es immer leichter, ein Spiel zu gewinnen, weil du dann selbst nur eines schießen brauchst (lacht). Das macht es auch einfacher für die Spieler und da läuft alles gleich etwas leichter. Es ist allgemein sehr wichtig für die Mannschaft, dass wir bis zum Schluss immer alles offenhalten. Da bin ich als Torhüter natürlich sehr froh, dass wir als Team sehr gut stehen.

Ihre Defensive besteht zum großen Teil aus jungen Kräften wie Felix Strauss, Leonardo Lukacevic oder Paul Koller, der selbst davor noch nicht in der Bundesliga gespielt hat. Wie wichtig ist es, dass Sie mit Ihrer Routine für Ordnung vor Ihnen sorgen?

Ich leiste meinen Beitrag dazu, indem ich die Spieler gut aufstelle, gut positioniere und ihnen helfe, die richtigen Wege zu finden. Da versuche ich schon, meine Erfahrung einzubauen. Ich habe doch viele Jahre auf gutem Niveau gespielt, vieles gesehen und erlebt und ich denke, dass ich dadurch den jungen Spielern einiges mitgeben kann. So versuche ich, viel zu coachen, weil ich von hinten raus doch alles besser sehe. Ich will meinen Beitrag leisten, um der Mannschaft zu helfen.

Mit neun Toren hat man die zweitwenigsten aller Teams erzielt, mit zwölf erhaltenen Gegentoren steht man in dieser Statistik aber auf Platz vier. Wo steht die Mannschaft nach der Hinrunde des Grunddurchgangs?

Das ist etwas schwierig zu sagen. Man muss sich bei vielen Spielen die Spielverläufe ansehen. Gefühlt haben wir in jedem Spiel ein, zwei Tore gemacht, die dann aberkannt wurden. Das kommt auch dazu. Es ist nicht einfach, aber wir versuchen alles. Beim Spiel gegen Wolfsberg hat uns das Quäntchen Glück vorne gefehlt, dass eine der vielen Chancen auch mal reingeht. Wir kreieren super Chancen und finden da immer zwei, drei sehr gute Möglichkeiten pro Spiel vor, mit denen wir das Spiel entscheiden können. Wenn wir weiter hart arbeiten, werden auch die Erfolge zu sehen sein.

Lässt sich zusammenfassen: Altach macht vieles richtig, aber die Tore fehlen?

(lacht) Ja, das kann man so hindrehen, aber wir kommen vorne ja gut rein und sind da immer wieder auch gefährlich. Wir haben super Offensivleute, die alle eine sehr gute Schussqualität mitbringen. Ich bin mir sicher, dass die Chancen in der Zukunft auch wieder besser verwertet werden.

Sind Sie davon überrascht, dass die Mannschaft in dieser Spielzeit auch mit den Topteams gut mithalten kann? Gegen Salzburg und Sturm verlor man nur knapp, gegen die Austria konnte man gewinnen.

Wir haben einfach gezeigt, dass wir eigentlich mit jedem mithalten können. Abgesehen vom Rapid-Spiel, das auch 0:10 hätte ausgehen gehen und das mir damals nach dem guten Auftritt gegen Salzburg schon zu denken gegeben hat, warum das so war, hätten wir jedes Spiel auch gewinnen können. Ich denke, das zeigt, dass wir in der Liga mit jedem auf Augenhöhe sind bzw. waren.

Ihr Trainer Joachim Standfest meinte vor Saisonbeginn, dass es langfristig das Ziel ist, Altach in die Top sechs zu führen. Könnte das schneller passieren als man denkt?

Nein, wir und meine Kollegen denken gar nicht daran. Es ist das klassische "Wir schauen von Spiel zu Spiel", was Ihnen als Antwort wohl schon sehr bekannt sein dürfte (lacht). Es steckt aber schon Wahrheit dahinter. Wir müssen am Boden bleiben und wissen, wo wir herkommen. Wenn wir aber so weitermachen, ist das in der Zukunft auf jeden Fall möglich. Im Prinzip wollen wir einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist die oberste Priorität.

Sie sind als Keeper klar gesetzt und haben Ihrem Team mit einigen guten Paraden schon helfen können. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Start in Altach?

Ich fühle mich sehr gut hier in meiner Heimat. Das hat mir den Start schon etwas einfacher gemacht, wenn du die Gegend kennst. Auch der Verein, der Staff und die Spieler haben mir den Einstieg sehr einfach gemacht und ich fühlte mich sofort sehr willkommen. Jetzt kommt auch meine Qualität wieder zum Vorschein, nach den Auf und Abs in den Vorjahren. Ich hoffe, dass ich meine Karriere so weiterführen kann. Ich fühle mich gut, bin topfit und versuche, dem Verein und der Mannschaft einfach weiterzuhelfen und positiv reinzugehen. Bis jetzt klappt das sehr gut.

In der Vergangenheit ist es Ihnen ja oft gelungen einen Stammplatz zu bekommen, haben diesen bei gewissen Stationen aber nach wenigen Spielen wieder verloren. Sind Sie nach diesen Erfahrungen da doppelt aufmerksam, sich nicht auf dem aktuellen Status auszuruhen?

Nicht unbedingt, denn man versucht ja überall, seinen Platz zu verteidigen und mit konstanten Leistungen zu überzeugen. Ich habe hier mit Tobias Schützenauer und Alexander Eckmayr auch sehr gute Torhüter hinter mir, wo wir uns gegenseitig täglich pushen. Ich versuche natürlich, die Nummer eins zu bleiben und mich jedes Spiel voll reinzuhauen.

Lustenau, Bologna, Crotone, Middlesbrough, St. Gallen, St. Pauli, Regensburg, Ingolstadt und nun Altach - Ihre Karriere liest sich sehr bunt. Positiv, dass Sie dadurch viel gesehen haben oder hätten Sie sich eher längere Aufenthalte bei Klubs gewünscht?

Man wünscht sich schon, bei einer Station längerfristig erfolgreich zu sein. Ich hatte viel Leihen, wo es mal gut und mal weniger gut lief, aber natürlich sehnt man sich nach dem Moment, einfach zu spielen und seine Leistungen zu bringen. Wenn du das bei einem Verein nicht bekommst, suchst du dir eine Option, wo es vielleicht möglich ist. Zu St. Pauli damals war das zum Beispiel ein sehr guter Move, zu Regensburg weniger. Natürlich kann man das im Vorhinein nie zu 100 Prozent wissen. Aber es ist schon anstrengend, wenn du mit deiner Familie für vier Monate umziehst, dann zurück musst und nicht weißt, ob du hier bleibst, ob der Verein auf einen setzt und wie es allgemein weitergeht. In einer Hinsicht siehst du dadurch natürlich viele Kulturen und lernst viele Sachen fürs Leben, aber sportlich ist es besser, wenn du über mehrere Spielzeiten hinweg deine Spielzeit bekommst und du regelmäßig zum Einsatz kommst. Dann braucht es auch keine Leihen, um dir auszuhelfen (lacht). Menschlich ist es daher ein Mehrwert für mein Leben und meine Vita, aber sportlich gesehen hätte ich mir schon gewünscht, in einem Verein längerfristig Erfolg zu haben.

Aber in sechs verschiedenen Profiligen gespielt zu haben, kann auch nicht jeder behaupten.

Das auf jeden Fall. Deshalb bin ich in gewisser Hinsicht schon stolz auf meinen Weg. Ich bin aber immer noch nicht zufrieden und will einfach mehr. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, in denen ich versuchen werde, alles reinzuhauen und erfolgreich zu sein.

In Altach haben Sie bis 2025 unterschrieben. Ist es damit auch Ihr klarer Plan, nun mal länger bei einem Klub zu bleiben?

Definitiv. Man weiß zwar im Fußball nie, was passiert, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, länger hier zu bleiben. Ich habe mich damals im Sommer relativ schnell für Altach entschieden, weil ich einfach davon überzeugt war, was ich mit Sportdirektor Roland Kirchler besprochen habe und was der Plan des Vereins ist. Ich habe aber auch darauf geschaut, dass ich wieder regelmäßig zu Spielzeit komme und da war der Wechsel hierher absolut die richtige Entscheidung.

Obwohl Sie drei Spiele für die U-21-Elf von Nordmazedonien gemacht haben, ist für Sie das österreichische Nationalteam weiterhin ein Thema. Eine Einberufung gab es bisher noch nicht, aber an den Beispielen Alexander Schlager und Niklas Hedl sieht man, dass man auch als Keeper in der österreichischen Bundesliga seine Chancen hat. Ist das für Sie noch präsent?

Absolut. Wenn ich hier meine Leistungen bringe, wird man im Leben dafür auch irgendwann belohnt, was man investiert. Der Traum ist auf jeden Fall noch nicht ausgeträumt und ich arbeite hart dafür. Allerdings hatte ich seit dem Abgang von Robert Almer keinen Kontakt mehr mit den Verantwortlichen.

Im kommenden Spiel geht es auswärts nach Salzburg, die aktuell eine kleine Ergebniskrise durchmachen. Sorgt das für zusätzliche Motivation, nun für eine Überraschung sorgen zu können?

Auch wenn die vergangenen Spiele aus Ergebnissicht nicht so gut liefen, ist Salzburg weiterhin eine Macht im österreichischen Fußball. International zeigen sie auch wieder, wozu sie in der Lage sind, wie man auswärts bei Inter Mailand gesehen hat. Wir fahren demütig da hin, haben großen Respekt vor ihnen und versuchen, unser Spiel durchzubringen. Wir wollen natürlich punkten, aber es ist nie einfach, gegen Salzburg zu spielen und wir werden sehen, was wir am Samstag rausholen können. Es ist nicht unmöglich, dort zu bestehen, wie die beiden Linzer Teams gezeigt haben, aber es wird eine schwere Aufgabe und wenn wir da nicht als Team auftreten, wird es schwierig. Wir müssen kompakt agieren, mit voller Überzeugung alles raushauen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.