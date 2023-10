St. Pauli siegt mit einer neuen Facette

Die jüngsten Heimspiele des FC St. Pauli waren Spektakel, gegen den Karlsruher SC hingegen hatte der alte und neue Tabellenführer lange große Schwierigkeiten. Und gewann am Ende dennoch 2:1 - für die Protagonisten des Kiez-Klubs und die Konkurrenten ist das ein zusätzliches Zeichen von Stärke.

Igor Matanovic ist auf St. Pauli groß geworden, in der ersten Halbzeit aber hat die Frankfurter Leihgabe im KSC-Sturm seinen Ausbildungsverein kurzzeitig mit seinem Treffer erschüttert. "Selbst wenn sie nicht zu ihrem Spiel kommen und mit 0:1 in Rückstand geraten, bleiben sie fokussiert und haben die Qualität, das Spiel zu gewinnen", sagt der in Hamburg geborene Kroate voller Anerkennung. Johannes Eggestein pflichtet seinem Ex-Kollegen bei: "Es spricht für unsere Qualität, dass wir auch enge Partien, in denen wir nicht so gut spielen, gewinnen können." Es ist eine neue Qualität.

St. Pauli zeigte am Samstag außerdem eine neue Facette. Das Spiel unter Fabian Hürzeler fußt seit knapp einem Jahr auf größtmöglicher Kontrolle. Gegen die Badener indes warf seine Mannschaft in den letzten zehn Minuten, bedingt auch durch ausnahmslose offensive Wechsel, alles nach vorn, kesselte den zuvor guten und kompakten Gegner regelrecht ein und produzierte Chancen nahezu im Minutentakt. Der Coach registriert diese Bedingungslosigkeit erfreut, noch zufriedener ist er damit, "dass wir aber auch in dieser Phase nie wild geworden, sondern immer in unserer Positionierung geblieben sind."

Auffällig am erst in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Philipp Treus Traumtor sichergestellten Heimdreier war zweierlei: Die nach gut einer Stunde gewählte Variante mit der Doppelspitze Eggestein und Simon Zoller funktioniert und ist auch ein Modell für die Zukunft. Eine weitere Erkenntnis aber ist: Wie schon in der Vorwoche Paderborn hat nun auch der KSC gezeigt, wie das Positionsspiel der Hamburger durch eine Verdichtung des Zentrums lahmzulegen ist.

Hürzeler verfasst deshalb eine ungewohnt lange Mängelliste. Er ist bekannt dafür, auch nach Erfolgen analytisch zu bleiben, anstatt in Euphorie zu verfallen, Samstagnachmittag aber dauerte die Fehleranalyse des 30-Jährigen deutlich länger. "Wir waren ähnlich wie in der ersten Hälfte in Paderborn unsauber, langsam im Kopf, extrem behäbig und nicht so klar in unseren Abläufen. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und dieses Spiel aufarbeiten, wir müssen Lösungen finden."

Der Sieg kann viel Wert sein, weil wir wissen, dass wir Widerstände überwinden können. Fabian Hürzeler

Dass der Sieg aufgrund der anderen Art und Weise des Zustandekommens zusätzliche Wirkung entfachen kann, glaubt Hürzeler indes auch. "Der Sieg kann viel Wert sein, weil wir wissen, dass wir Widerstände überwinden können. Der Glaube innerhalb der Mannschaft ist sehr groß. Ich habe draußen immer gespürt, dass sie daran geglaubt haben." Jetzt wissen er und seine Spieler auch, dass sie selbst dann gewinnen und mit anderen Mitteln können, wenn ihre eigentlichen Qualitäten nicht zum Vorschein kommen.