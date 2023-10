Sportradar-Geschäftsführer Krannich: "DFB hatte kein Interesse"

Seit knapp zwei Wochen erschüttert eine mögliche Spielmanipulation die Regionalliga Südwest. Andreas Krannich von Sportradar kritisiert im kicker-Interview den Umgang des Verbandes mit dem Thema.

So fragt sich Krannich, warum seitens des DFB bislang niemand an den Sportdaten-Anbieter herangetreten ist, der den möglichen Manipulationsverdacht bei der "Nationalen Plattform" des Bundesinnenministeriums gemeldet hatte, um vielleicht selbst weitere Erkenntnisse zu erhalten oder zu gewinnen. Allerdings hatten auch der Verband und die Liga-Trägerin, die Regionalliga-Südwest GmbH, offenbar einen Hinweis auf Unregelmäßigkeiten erhalten und ihn nach eigener Darstellung "umgehend bei den staatlichen Stellen hinterlegt".

Neben den Behörden in Frankfurt/Main ermittelt auch die vom DFB hinzugezogene Staatsanwaltschaft Bochum, die aufgrund der erfolgreichen Aufarbeitung des 2009er-Wettskandals über große Expertise in dem Bereich verfügt. Zudem setzte die Liga mit dem Mannheimer Oberstaatsanwalt Peter Lintz einen Sonderermittler zur sportrechtlichen Aufklärung ein.

Krannich: "Eine Frage der Zeit, dass das Thema bei uns größer wird"

Dennoch scheint Krannich der Meinung, dass der Verband mehr tun könnte. Der Geschäftsführer der Sparte "Integrity Services" bei dem Schweizer Unternehmen, behauptet gegenüber dem kicker: "Wir haben dem DFB unsere Integrity-Dienstleistungen im Oktober 2022 kostenfrei angeboten, der Verband sagte, man habe kein Interesse." Seit 2019 arbeitet der DFB in Sachen Wettmarkt-Überwachung mit "Genius Sports" zusammen, zuvor gab es eine Partnerschaft mit Sportradar.

Krannich glaubt, dass auch der deutsche Sportmarkt künftig stärker von Matchfixern ins Visier genommen werden könnte: "Alleine in den letzten zwei Jahren hatten wir sechs Spiele in Deutschland: einmal Fußball, einmal Handball, zweimal Tennis, zweimal Tischtennis. Und auch in den Jahren davor hatten wir immer mal Spiele weniger exponierter Natur, also keine Bundesliga oder 2. Liga. Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn sind wir noch nicht so stark betroffen, doch es ist nur eine Frage der Zeit, dass das Thema bei uns größer wird."

Wie viele Spiele bislang in diesem Jahr weltweit als möglicherweise manipuliert gelten und wie die mutmaßlichen Manipulationen zum Beispiel auf Wettbörsen ablaufen, lesen Sie im Interview in der aktuellen Montagsausgabe des kicker (auch als eMagazine).