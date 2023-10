Spitzenspiel zwischen Lübeck und Teutonia fällt aus

Spitzenreiter vs. Verfolger: Das Topduell zwischen Phönix Lübeck und Teutonia Ottensen hätte einiges zu bieten gehabt, fällt nun aber den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Die Partie zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck und FC Teutonia 05 Ottensen, ursprünglich für Samstag geplant, wurde am Freitag abgesagt. Das Stadion Buniamshof, das bereits als Ausweichstätte vorgesehen war, wurde von der Stadt Lübeck aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tagen gesperrt.

"Der Flugplatz ist bei diesen Witterungsbedingungen nicht mehr bespielbar, wir wollen nun auch nicht immer switchen. Deshalb gehen wir bis mindestens zur Winterpause auf den 'Buni'", sagte der Sportliche Leiter, Frank Salomon (59), als er noch von der Austragung ausging.

Die Partie hätte ohnehin ohne Phönix-Chefcoach Dinalo Adigo stattgefunden, der den Lübeckern seit vier Wochen fehlt. Er klagte über Unwohlsein nach dem Auswärtsspiel beim TSV Havelse, musste danach ins Krankenhaus. Verlassen konnte der 51-Jährige das erst nach 16 Tagen. Wann der Trainer auf den Platz zurückkehrt, steht noch nicht fest. "Ich werde keine Prognose abgeben, er ist aber definitiv auf dem Weg der Besserung", sagt Salomon.

Pokal gegen Dassendorf

Für die Teutonen geht es statt gegen den Primus also erst am Dienstag im Pokal-Achtelfinale bei Oberliga-Spitzenreiter TuS Dassendorf weiter, dabei geht es (auch) um mögliche rund 150.000 Euro für eine weitere DFB-Pokal-Teilnahme.

"Wir haben schon gegen Lohne gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können", gibt sich Trainer Dominik Glawogger zuversichtlich, der den 5:2-Erfolg mit diesen Worten kommentierte: "Das war ein sehr dominanter und überzeugender Auftritt meiner Jungs. Aber wir müssen weiterhin Gas geben." Immerhin ist der September-Blues mit drei Niederlagen überwunden, die Hamburger kommen rechtzeitig in Form.

Die weiteren Partien

Bereits am Freitag eröffnen zwei Spiele den 14. Spieltag. Ab 19 Uhr haben die Emsländer vom SV Meppen den SC Weiche Flensburg zu Gast. Eine halbe Stunde später will Drochtersen/Assel nach dem wichtigen Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen St. Pauli II nun auch auf gegnerischem Platz punkten. Gastgeber ist BW Lohne.

Am Samstag treffen Hannover 96 II und Spelle-Venhaus aufeinander. Zudem kommt es zum Spiel der beiden Zweitligareserven vom FC St. Pauli und Holstein Kiel. Die Kiezkicker warten seit drei Spielen nun schon auf einen Sieg. Ab 15 Uhr bekommt Tabellenschlusslicht Kilia Kiel Besuch von der zuletzt zweimal in Folge als Verlierer vom Platz gegangenen Eintracht Norderstedt. Die letzte Begegnung (16 Uhr) am Samstag steigt in Jeddeloh II, wo der VfB Oldenburg zu Gast ist.

Am Sonntag runden zwei Partien den Spieltag ab. Ab 14 Uhr begegnen sich der TSV Havelse und der Hamburger SV II sowie der Eimsbütteler TV und der Bremer SV.