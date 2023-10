Spielabbruch in den Niederlanden nach Zusammenbruch von Ex-Wolfsburger Dost

Sorgen um Bas Dost. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer ist beim Spiel AZ Alkmaar gegen NEC Nijmegen in der Nachspielzeit zusammengebrochen.

Dost kollabierte am Sonntagabend beim Spiel seines niederländischen Klubs Nijmegen in Alkmaar. Der 34-Jährige sackte in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken.

Bei Bewusstsein und ansprechbar

Nach bangen Minuten der Erstversorgung teilte AZ mit, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Wie die Zeitung "De Gelderlander" später berichtete, hielt er bereits wieder einen Daumen nach oben, als er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage das Spielfeld verließ.

Das Spiel wurde nach dem Vorfall zunächst unterbrochen und dann abgebrochen. Nijmegen hatte 2:1 geführt, der frühere Wolfsburger und Frankfurter dabei das 1:0 erzielt.

Was Dost genau zugestoßen ist, war zunächst nicht bekannt. Nach seinem Zusammenbruch stellten sich Spieler beider Teams schützend um ihn und schirmten ihn mit einem Tuch ab. Später in der Kabine habe Dost sich bereits auf der Trage aufgerichtet, als sein Vater dort eintraf und er habe seine Frau angerufen, um sie zu beruhigen, berichtete "De Gelderlander".

Bei dem Zusammenbruch wurden Erinnerungen an den Kollaps des Dänen Christian Eriksen wach, der bei der EM 2021 einen Herzstillstand auf dem Feld überlebt hatte.

Neuzugang aus Utrecht - Genesungswünsche von SGE und VfL

Dost spielt seit dieser Saison in Nijmegen, kam im Sommer vom FC Utrecht zum Ligarivalen. In der Bundesliga bestritt der 34-Jährige insgesamt 121 Partien und markierte 48 Treffer. Zwischen 2012 und 2016 war er für den VfL Wolfsburg aktiv, nach einer Zwischenstation bei Sporting Lissabon kehrte er ins deutsche Oberhaus zurück und spielte in den Saisons 2019/20 und 2020/21 für Eintracht Frankfurt, ehe es ihn zum Club Brügge verschlug.

Eintracht und VfL schickten am Sonntagabend Genesungswünsche in Richtung ihres ehemaligen Spielers. "Die Eintracht-Familie denkt an dich und wünscht dir vollständige Genesung", hieß es in einer Mitteilung der Hessen. Die Wölfe schlossen sich dem an.