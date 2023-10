So liefen die jüngsten fünf Clasicos

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum ersten Clasico dieser Saison - in der vergangenen Spielzeit gab es gleich fünf. Alle hatten es in sich.

La Liga, 9. Spieltag: Real Madrid - FC Barcelona 3:1

Punktgleich begegneten sich die Rivalen zuerst im Liga-Hinspiel in Madrid, wo Meister und Champions-League-Sieger Real offensiver begann und früh führte. Fede Valverde, in diesen Wochen ungemein torgefährlich, erhöhte noch vor der Pause per Fernschuss, lange sah es nach einem ziemlich ungefährdeten Sieg der Königlichen aus.

In der Schlussphase forderten Robert Lewandowski und die Katalanen nach einem Zweikampf des Polen mit Dani Carvajal dann vergeblich Elfmeter - nichtsdestotrotz legte "Lewy" in der 83. Minute den Anschlusstreffer durch Joker Ferran Torres auf. Plötzlich ging es noch mal hin und her, bis Rodrygo in der Nachspielzeit elfmeterreif gefoult wurde, selbst verwandelte und Real damit durchaus verdient an die Tabellenspitze schoss.

Supercopa, Finale: Real Madrid - FC Barcelona 1:3

Inzwischen spielen die Spanier ihre Supercopa als kleines Turnier in Saudi-Arabien aus, das man mehr und das man weniger ernst nehmen kann. Barça nahm das Endspiel gegen den Erzrivalen Mitte Januar sichtlich ernster als Real, das vor allem durch das katalanische Pressing früh an die Wand gespielt wurde.

Lewandowski auf Gavi, Gavi auf Lewandowski - der FCB führte schon nach 45 Minuten mit 2:0. Danach verhinderte Thibaut Courtois Schlimmeres, außer das 3:0 durch Pedri nach einem weiteren hohen Ballgewinn. Benzemas Ehrentreffer in der Nachspielzeit war nicht mehr als das, mit der 1:3-Niederlage waren die Blancos in der Höhe fast noch gut bedient.

Copa del Rey, Halbfinal-Hinspiel: Real Madrid - FC Barcelona 0:1

Zwischen Anfäng März und Anfang April duellierten sich die Rivalen binnen fünf Wochen dreimal, zunächst im Halbfinal-Hinspiel des Pokals im Bernabeu. Dort spielte Real mit seinem Gegner Katz und Maus, erzielte unter anderem wegen der katalanischen Abseitsfalle jedoch den überfälligen Führungstreffer nicht.

Stattdessen war es Barça, das trotz insgesamt lediglich 35 Prozent Ballbesitz und mageren vier Abschlüssen jubeln durfte. Eder Militao war beim Klärungsversuch in der 26. Minute ein unglückliches Eigentor unterlaufen, von dem sich ein teilweise vermeintlich drückend überlegenes Madrid, dem die nötige Durchschlagskraft abging, nicht mehr erholte.

La Liga, 26. Spieltag: FC Barcelona - Real Madrid 2:1

Nun waren die Königlichen gefordert, allerdings erst mal in der Liga. Neun Punkte lagen sie vor dem 26. Spieltag bereits hinter dem FC Barcelona, der Real im Camp Nou erwartete. Und wie. Die Anfangsminuten gehörten massiv drückenden Hausherren, die sich unfreiwillig für Reals Pokal-Eigentor "revanchierten": Ronald Araujo überwand nach Vinicius Juniors Flanke den machtlosen Marc-André ter Stegen.

Hochgeschwindigkeits-Duell auf dem Flügel: Barcelonas Ronald Araujo gegen Vinicius Junior von Real Madrid. IMAGO/NurPhoto

Auf einmal dominierte Real in der Fremde, doch Barça glich zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt aus: Kurz vor der Pause war Sergi Roberto der Ball vor die Füße gefallen. Anschließend deutete sich bereits frühzeitig ein dahinplätscherndes Remis an, ehe Asensio eine schöne Kombination vollendete (80.) - doch knappes Abseits. Der VAR schritt ein.

Das musste er nicht tun, als Franck Kessié in der Nachspielzeit, als Real aufmachen musste, den 2:1-Siegtreffer erzielte und damit quasi die Meisterschaft zugunsten des FCB entschied.

Copa del Rey, Halbfinal-Rückspiel: FC Barcelona - Real Madrid 0:4

Mal besser, mal gleichwertig, mal schlechter - doch egal: Real hatte die zurückliegenden drei Clasicos verloren. Und musste das Halbfinal-Rückspiel in Barcelona gewinnen, um erstmals seit 2014 ins Pokalfinale einzuziehen. Der fünfte Clasico der Saison 2022/23 war von Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt, bis sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Ereignisse überschlugen: Courtois verhinderte die Führung durch Lewandowski, im folgenden Konter gelang sie Vinicius Junior auf der Gegenseite.

Als Karim Benzema mit einem platzierten Flachschuss schon in der 50. Minute auf 2:0 erhöhte, kippte die Statik der Partie. Nach einem kurzen Aufbäumen verlor Barça den Faden und lief in etliche Konter - nachdem Kessié im Strafraum plump Vinicius Junior gefoult hatte: 3:0 durch Benzema (58.). Die Katalanen drohten eine richtige Packung zu kassieren, Real strafte sie aber "nur noch" einmal ab: Benzema schnürte nach herrlicher Vorarbeit von Vinicius Junior den Dreierpack (80.) und schoss die Königlichen ins Pokalfinale, das sie gegen Osasuna mit 2:1 gewannen. Die Meisterfeier fand in Barcelona statt.