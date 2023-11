So kommt Leipzig schon in Belgrad weiter

RB Leipzig hat auch in dieser Saison die K.-o.-Phase in der Champions League im Blick. Sogar schon an diesem Dienstag könnte das Achtelfinalticket feststehen.

Atmosphärisch, das ist allen bei RB Leipzig klar, wird es das wohl heißeste Auswärtsspiel, das in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase wartet. An diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Stadion Rajko Mitic an, besser bekannt als Marakana, der Heimspielstätte von Serbiens Topklub Roter Stern Belgrad. Und es könnte das entscheidende für RB werden.

Denn: Schon am vierten Spieltag und damit so früh wie noch nie in ihrer kurzen, aber erfolgreichen Champions-League-Geschichte, könnten die Leipziger das Ticket fürs Achtelfinale lösen - weil sie aus drei Spielen bereits sechs Punkte holten und gleichzeitig Roter Stern und die Young Boys Bern jeweils erst einen Zähler auf dem Konto haben. Allerdings muss dafür zum jetzigen Zeitpunkt Manchester City mitspielen, das die Gruppe G derzeit mit perfekter Bilanz und damit neun Punkten anführt.

Konkret kommt RB in Belgrad mit einem Auswärtssieg weiter, wenn ManCity parallel gegen die Young Boys nicht verliert. Bei einem Unentschieden im Marakana wäre der Achtelfinaleinzug selbst bei einem ManCity-Dreier noch nicht perfekt, weil dann sowohl Roter Stern als auch Bern theoretisch an den verbleibenden beiden Spieltagen noch an Leipzig vorbeiziehen könnten (aber nicht beide zusammen).

Seit 2019 überwintert Leipzig stets in Europa

In den vergangenen vier Spielzeiten überwinterten die Leipziger durchweg in Europa. 2019/20 erreichten sie das Champions-League-Halbfinale, 2020/21 und 2022/23 jeweils das Achtelfinale. Und 2021/22, als sie in der Gruppenphase scheiterten, retteten sie sich mit zwei Siegen zum Abschluss noch in die Europa League, in der sie dann bis ins Halbfinale stürmten.

Gruppensieger waren die Sachsen in der Königsklasse bislang noch nicht. Und weil das mit Konkurrent ManCity auch in diesem Jahr schwer werden dürfte, droht wie 2020/21 (0:2/0:2 gegen Liverpool) und 2022/23 (1:1/0:7 gegen ManCity) ein hartes Los im Achtelfinale. Doch wie sagte Rose vor zwei Wochen nach dem 3:1-Heimsieg gegen Roter Stern: Das "große Ziel" sei erst einmal überhaupt der Einzug in die K.-o.-Phase, "denn das ist für Leipzig immer noch etwas Besonderes".