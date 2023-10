Ski-Alpin-Weltcup: Start, Übertragung, Kalender, Neuerungen

Ende Oktober startet die neue Ski-Alpin-Saison. Ob Abfahrt, Slalom, Riesenslalom oder Super-G, die Fans können sich auf zahlreiche spannende Wettbewerbe freuen. Die wichtigsten Informationen zum Ski-Alpin-Weltcup, hier im Überblick.

Die US-amerikanische Vorjahres-Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin geht in die neue Saison als klare Favoritin auf ihren sechsten Gesamtweltcup. Ob des frühen Saisonstarts erklärte die 28-Jährige, die vor rund zwei Wochen auch wiederholt Bedenken im Umgang mit dem Klimawandel äußerte, jedoch, sie sei noch "überhaupt nicht" bereit für den anstrengenden Winter mit 45 Rennen.

Wann und wo startet der Ski-Alpin-Weltcup 2023?

Zeit, sich mental auf das erste Rennen vorzubereiten, bleibt Mikaela Shiffrin jedoch nur noch bis zum Samstag, den 28. Oktober. Dann nämlich startet der Weltcup für die Frauen mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden. Einen Tag später folgt dann der Riesenslalom der Männer. Die beiden Läufe finden jeweils um 10 und 13 Uhr statt.

Im Vorfeld des Auftakts der Ski-Saison rückte derweil nicht zum ersten Mal der Sport in den Hintergrund, da insbesondere eine von Greenpeace Österreich im September veröffentlichte Mitteilung für eine große Umweltdebatte im Zuge des Skisports sorgte.

Welche Deutschen starten in Sölden?

Für den Deutschen Skiverband gehen in Sölden lediglich vier Akteure an den Start. Während die 19-jährige Emma Aicher dabei die einzige deutsche Starterin bei den Damen ist, vertreten bei den Männern Anton Grammel, Jonas Stockinger und Fabian Gratz den DSV. Für den besten deutschen Riesenslalomfahrer Alexander Schmid, der weiterhin an den Folgen eines Kreuzbandrisses leidet, kommt der Wettbewerb hingegen zu früh.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es 2023?

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind in dieser Saison je 45 Weltcup-Rennen vorgesehen. Den Schlusspunkt geben dabei die Rennen im österreichischen Saalbach-Hinterglemm, das zwischen dem 16. und 24. März 2024 als Austragungsort der Finals in den vier verschiedenen Disziplinen fungieren wird.

Welche Neuerungen gibt es im Ski-Alpin-Kalender dieses Jahr?

Im Ski-Alpin-Kalender lassen sich in dieser Saison einige Neuerungen feststellen. Während der Saisonstart in Sölden im Vergleich zum Vorjahr eine Woche nach hinten verschoben wurde, findet das Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm zum ersten Mal über zwei Wochenenden verteilt statt.

Fans der Parallel-Wettbewerbe werden in der neuen Saison enttäuscht werden, denn diese wurden wie der Weltcup in Lake Louise aus dem Kalender gestrichen. Zu Debüts wird es dagegen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren kommen: Die Herren absolvieren erstmals einen Weltcupslalom im österreichischen Hochgurgl (18. November), die Damen reisen zum ersten Mal für zwei Rennen im Riesenslalom ins kanadische Mont-Tremblant (2./3. Dezember).

Ski-Alpin-Kalender 2023/24

Deutschland wird im Weltcup lediglich durch Garmisch-Partenkirchen vertreten. Die Kandahar-Abfahrt gilt als eine der anspruchsvollsten des Rennkalenders und wird in der Saison 2023/24 an insgesamt vier Tagen befahren. Am 27. und 28. Januar 2024 findet bei den Herren jeweils der Super-G statt, bei den Damen kommt es am 3. und 4. Februar des nächsten Jahres zu Abfahrt und Super-G.

Insgesamt finden bei den Frauen und Männern 90 Rennen in 14 verschiedenen Ländern statt. Dabei gibt es, anders als in Deutschland, in einigen Ländern gleich mehrere Stationen. In Österreich zum Beispiel finden Wettbewerbe an neun unterschiedlichen Standorten statt - zusammengenommen ergibt der Weltcup-Kalender bei Damen und Herren 37 Rennstationen.

TV und Stream: Wo kann man die Ski-Alpin-Weltcup-Rennen sehen?

Neben "Eurosport", das alle Rennen live und in voller Länge überträgt, können Ski-Alpin-Fans den Weltcup 2023/24 auch wie gewohnt im Wechsel zwischen den frei empfangbaren Sendern ARD und ZDF verfolgen. Über die jeweiligen Mediatheken ist es derweil außerdem möglich, auch unterwegs auf dem neuesten Stand zu bleiben. Darüber hinaus zeigt ab dieser Saison auch der kostenpflichtige Streamingdienst "DAZN" (Anzeige) die Rennen - dafür muss jedoch ein passendes Abonnement erworben werden.

Den Saisonauftakt in Sölden sowie alle Weltcup-Rennen können Sie außerdem mit dem kicker-LIVE!-Ticker verfolgen!