Sind Titel wie FC 24 oder Counter Strike 2 zu viel Glücksspiel?

Es ist das Dauerthema schlechthin: Lootboxen. Der kicker eSport Talk geht dem Ganzen auf den Grund. Braucht es stärkere Regulierungen oder wird die Thematik zu streng gesehen?

Es geht darum, virtuell die begehrteste Karte oder Waffe zu ziehen. Oftmals stecken Spieler mehrere Tausend Euro in sogenannte Lootboxen, wie zuletzt in einem Fall aus Österreich bekannt wurde. Dort wurden Packs & Co. mittlerweile von zwei Gerichten als illegal eingestuft. Auch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zog die Zügel an. Aufgrund der generell reformierten USK-Statuten wurde FC 24 erstmals in der Geschichte der Fußballsimulations-Reihe erst ab 12 Jahren freigegeben.

Auswirkungen auf den neuesten Ableger aus dem Hause EA hat diese Änderung in Deutschland jedoch nicht. Wie bisher werden weiter Packs angeboten, die wiederum als schnellste Lösung dienen, ein konkurrenzfähiges Team in Football Ultimate Team (FUT) aufzubauen. Zeitgleich fokussieren sich Content Creator in ihren Videos auf Pack-Openings und gießen somit Öl ins Feuer.

Braucht es daher stärkere Regulierungen von Lootboxen? Was macht Ultimate Team mit Spielern, deren Leben von Glücksspiel beeinflusst war? Sehen wir das Ganze nur zu streng oder wird die Content-Bubble rund um FUT ihrer Verantwortung nicht gerecht?

Diesen Fragen geht Christian Gürnth mit seinen Gästen im neuen kicker eSport Talk nach. Eingeladen hat er sich dazu Jan Bergmann, selbst Moderator des Formats und Trader in FC 24 respektive FIFA, sowie den ehemaligen FIFA-Profi Lukas 'l_h00dini' Hennig.

Ihr habt selbst Erfahrungen mit Lootboxen gemacht? Teilt euer Wissen und eure Meinung im Chat! Stellt den Experten alle Fragen, die ihr zu dem Thema schon immer mal stellen wolltet! Schaltet ein und seid dabei - heute ab 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Podcast Zwischen Glücksspiel und Tauschhandel! In /gg Folge 32 sprechen wir über Lootboxen und Glücksspiel in EA Sports FC 24, die Mega-Fusion zwischen Microsoft und Activision-Blizzard sowie das Unterbinden des Tauschhandels in Rocket League. alle Folgen