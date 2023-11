Siegemund muss um Halbfinale bangen - Sabalenka-Match unterbrochen

Laura Siegemund hat mit Doppelpartnerin Vera Zvonareva den zweiten Sieg bei den WTA Finals verpasst, das Halbfinale aber weiterhin im Blick. Ein anderes Duo braucht viel Geduld.

Laura Siegemund hat bei ihren ersten WTA Finals eine erneute Überraschung verpasst. Mit ihrer Doppelpartnerin Vera Zvonareva verlor die 35-Jährige aus Metzingen den zweiten Auftritt im mexikanischen Cancun gegen Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Kanada/Neuseeland) 4:6, 2:6. Siegemund/ Zvonareva, in Cancun an Position sechs gesetzt, hatten gegen das Duo schon im Finale der US Open in zwei Sätzen verloren.

Im letzten Spiel der "Mahahual Group" kämpfen Siegemund/Zvonareva nun gegen Coco Gauff und Jessica Pegula um den Einzug ins Halbfinale. Die US-Amerikanerinnen haben in Mexiko ihre bisherigen zwei Spiele verloren.

Siegemund und ihre Partnerin hatten sich zuletzt in starker Form präsentiert und Mitte Oktober das Turnier in Nanchang/China gewonnen. In Cancun gelang ihnen zum Auftakt ein unerwartetes 6:3, 6:7 (6:8), 10:5 gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Die siebenmaligen Grand-Slam-Siegerinnen Krejcikova/Siniakova hatten die Finals 2021 gewonnen, 2022 standen sie im Finale.

Sabalenka muss warten - Pegula weiter unaufhaltsam

Im Einzel fiel eine Halbfinalentscheidung entgegen den Planungen noch nicht: Das Match zwischen der Nummer 1 Aryna Sabalenka und Elena Rybakina musste nach mehreren Regenunterbrechungen schließlich auf den Freitag vertagt werden. Dann wird es beim Stand von 6:2, 3:5 aus Sicht von Sabalenka fortgesetzt. Die Siegerin folgt Jessica Pegula in die Runde der letzten vier.

Die US-Amerikanerin, schon vorher weiter, feierte wiederum gegen Maria Sakkari ein 6:3, 6:2 und damit den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. Vor einem Jahr hatte sie beim Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres noch alle Matches verloren und war sang- und klanglos ausgeschieden. Diesmal spielt sie um den Titel mit - will vorher aber noch im Doppel gegen Siegemund und Zvonareva ebenfalls die Gruppenphase überstehen.