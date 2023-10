Sieben Spiele Sperre: Ligue 1 bestraft Atal für Israel-feindlichen Post

Nach einem Israel-feindlichen Post auf den sozialen Netzwerken wird Youcef Atal (27) lange nicht auf dem Platz zu sehen sein. Der französische Ligaverband hat den Spieler von OGC Nizza für sieben Spiele gesperrt.

Die Liga verkündete die Sperre am späten Mittwochabend, ohne eine ausführliche Erklärung abzugeben. Die sieben Spiele Sperre für Atal sind begründet mit einer "Veröffentlichung auf den sozialen Netzwerken". Gemeint ist das Video eines palästinischen Predigers, der Israel-feindliche Parolen verbreitet. Atal hatte es am 14. Oktober auf seinen Kanälen geteilt, während er auf Länderspielreise mit der algerischen Nationalmannschaft war. Wenige Stunden später hatte er es zwar wieder gelöscht und sich öffentlich entschuldigt, Sanktionen folgten aber sehr schnell.

Die Staatsanwaltschaft Nizza leitete wegen "Verherrlichung des Terrorismus und öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt aufgrund einer bestimmten Religion" eine Voruntersuchung ein, sein Verein suspendierte den Außenverteidiger "bis auf Weiteres". Theoretisch dürfte Atal im Auswärtsspiel des OGC am Freitag in Clermont mitwirken, da die Sperre offiziell erst am 31. Oktober in Kraft tritt. Aufgrund der Suspendierung wird der Algerier aber nicht zum Einsatz kommen.

Wieder spielberechtigt ist der 27-Jährige demnach erst 2024, im ersten Ligaspiel nach der Winterpause bei Stade Rennes. Rein sportlich ist die Sperre für den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Nizza, der nur einen Punkt hinter Spitzenreiter AS Monaco liegt, durchaus eine Schwächung. Atal stand vor seiner Suspendierung in sechs von acht Ligaspielen in der Startformation, erzielte dabei ein Tor. Seinen Platz wird nun wohl Jordan Lotomba einnehmen.

Montpellier gegen Clermont wird wiederholt

Gemeinsam mit der Atal-Sperre gab der LFP auch eine weitere wichtige Entscheidung bekannt. So wird das Ligaspiel zwischen Montpellier und Clermont, das ursprünglich am 8. Oktober stattgefunden hatte, wiederholt. Die Partie war in der Nachspielzeit beim Stand von 4:2 für Montpellier abgebrochen worden, weil Montpellier-Fans einen Feuerwerkskörper aufs Feld geworfen hatten, der direkt neben Clermont-Keeper Mory Diaw explodierte, woraufhin dieser zusammensackte und auf einer Trage vom Platz gebracht werden musste. Zusätzlich zur Spielwiederholung wird Montpellier in der Tabelle ein Punkt abgezogen.