Schreiber die neue Nummer 1 beim FCS? - "Ich hoffe es"

Beim 1. FC Saarbrücken deutet alles auf eine Wachablösung im Tor hin. Tim Schreiber (21) will vorangehen und seine Leistung bestätigen.

Die Fußstapfen, in die Tim Schreiber im Sommer beim 1. FC Saarbrücken trat, waren groß: Vorgänger und "Elfmeterkiller" Daniel Batz war in der vorherigen Spielzeit notenbester Profi (kicker-Note im Schnitt: 2,57) in der 3. Liga gewesen, wanderte dann aber nach Mainz ab. Und Schreiber wurde auch nicht automatisch die Nummer 1 beim FCS - im engen Torwartzweikampf mit Tim Paterok fiel die Wahl von Trainer Rüdiger Ziehl letztendlich auf den zehn Jahre älteren Kollegen.

"Ich hoffe, dass ich jetzt auch in der Meisterschaft regelmäßig spielen darf"

Und so kam es, dass Schreiber in der 3. Liga noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert hat. Erst jüngst beim abgebrochenen Spiel gegen Dynamo Dresden hatte der 21-Jährige erstmals in der Liga den Vorzug erhalten und in der Startelf gestanden. "Mit meinem ersten Startelfeinsatz wollte unser Trainer vielleicht etwas Neues ausprobieren und frischen Wind reinbringen. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auch in der Meisterschaft regelmäßig spielen darf", sagte Schreiber im DFB.de-Interview und unterstrich, dass er natürlich mit dem Anspruch zu spielen nach Saarbrücken gekommen sei.

Im DFB-Pokal war dies bisher der Fall. Da stand der Schlussmann gegen den Karlsruher SC und auch bei der Sensation gegen den FC Bayern München (kicker-Note 1,5!) jeweils in der Startformation. Ein gutes Omen für einen Einsatz auch im Achtelfinale? "Ich habe sicherlich ein gutes Spiel gemacht, muss meine Leistung aber weiter bestätigen", meinte Schreiber demütig. Am liebsten würde er dies in der Liga tun, da ist der FCS am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SV Sandhausen gefordert. "Ich will vorangehen und hoffe, dass ich zwischen den Pfosten stehen werde", sagte der Keeper.

Trikot von Neuer erhält besonderen Platz

Man darf gespannt, ob sich Schreiber als neue Nummer 1 festbeißt, und natürlich, wie die Saarbrücker von der Pokal-Feierlaune in den Liga-Alltag umschalten. Bis zwei Uhr morgens habe er in einer Fankneipe mit einigen Mitspielern gefeiert, so Schreiber. "Die Partie gegen den FC Bayern München kann mir niemand mehr nehmen. Für unsere Mannschaft war es das Spiel des Lebens", schwärmte er. Und ein Andenken daran konnte er sich auch sichern: "Ich habe das Trikot von Manuel Neuer bekommen. Das wird neben meinem bei mir zu Hause einen besonderen Platz finden."