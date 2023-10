Schröders Double-Double reicht nicht - LaVine überragt und kritisiert

Eine starke Leistung von Dennis Schröder reicht den Toronto Raptors nicht, Daniel Theis befindet sich weiter im Wartestand und Zach LaVines Career High sorgt vor allem für Frust. Die NBA am Sonntagmorgen.

Die Toronto Raptors mussten in der Nacht auf Sonntag den nächsten Rückschlag hinnehmen, das Team um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder unterlag den Philadelphia 76ers mit 107:114. Eine besondere Note bekam der Auswärtserfolg, weil es gleichzeitig der erste für 76ers-Coach Nick Nurse war, von dem sich die Raptors noch im April getrennt hatten.

Mit Nurse holte sich Toronto 2019 als erstes kanadisches Team überraschend den NBA-Titel. "Es ist schon eine unglaubliche Ironie, dass wir gegen Toronto seinen ersten Sieg geholt haben. Glückwunsch an ihn, es werden noch viele weitere Erfolge folgen", erklärte der bärenstarke Tyrese Maxey hinterher.

In Abwesenheit von James Harden stellte Maxey (34 Punkte, sieben Assists, sechs Rebounds) bemerkenswerte Frühform unter Beweis. Er war kongenialer Partner von Joel Embiid, der ebenso auf 34 Zähler, acht Assists und neun Rebounds kam. Das Duo hatte die ansonsten harmlose 76ers-Offense im Rucksack.

Auf der Gegenseite drehte Schröder zwar auf, konnte die zweite Pleite binnen zwei Tagen aber nicht verhindern. Die 15 Punkte und zehn Assists bedeuteten das nächste Double-Double für den Braunschweiger. Schröder war es, durch den die Kanadier im Schlussviertel nochmal kurz Hoffnung hatten.

LaVine: "So funktioniert das nicht"

Der Haussegen hängt derweil in Chicago offenbar gewaltig schief. Trotz eines alles überragenden Zach LaVine, der ein Career High von 51 Punkten (im April 2021 waren es 50) auflegte, verloren die Bulls mit 102:118 in Detroit. "Es kann nicht sein, dass ich immer 50 Punkte mache und DeMar 20 in einem Viertel erzielt", schickte der 28-Jährige unmissverständliche Kritik in Richtung Coach Billy Donovan. "So funktioniert das nicht. Wir brauchen jeden Spieler."

Der angesprochene DeMar DeRozan kam auf 20 Punkte und vier Assists. Was im kaum funktionierenden Mannschaftsspiel der Bulls Bände spricht: Bei 51 Punkten steuerte LaVine keinen einzigen (!) Assist bei. Nikola Vucevic kam immerhin noch auf zwölf Zähler. Bei den Pistons knackten fünf Spieler die zweistellige Punkte-Marke - beste Werfer waren Cade Cunningham (25) und Jalen Duren (23).

Theis wartet - Hartenstein verliert

Einen enttäuschenden Abend verlebte Daniel Theis, der weiterhin auf sein Saison-Debüt warten muss. Beim 125:113-Auswärtssieg seiner Indiana Pacers in Cleveland kam der Weltmeister abermals nicht zum Einsatz. Center Isaiah Hartenstein verlor andernorts mit den New York Knicks 87:96 bei den New Orleans Pelicans, wobei er vier Punkte beisteuerte.