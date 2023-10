Schmidt fordert Reaktionen - und zwar "auf dem Platz und auf Strecke"

20 Gegentore in nur acht Spielen, das ist deutlich zu viel und in Heidenheim ein neues Gefühl. Jetzt geht es für den FCH zweimal zu Borussia Mönchengladbach.

Das Echo nach dem 2:5 daheim gegen den FC Augsburg war nicht zu überhören. Zwar sind die Heidenheimer auch selbstkritisch mit sich ins Gericht gegangen nach teilweise haarsträubenden Fehlern in der Defensive, doch spürte man auch Uneinigkeit in der Analyse innerhalb der Mannschaft. "Weitere Gegentore sind bislang noch nicht dazu gekommen, weil wir erst Samstag wieder spielen", bewies Trainer Frank Schmidt nach knapp einer Woche schon wieder ein bisschen Humor.

Ernsthaft fügte er an, dass man sich durch die Analyse Klarheit verschafft hatte unter der Woche. "Dann darf man nicht Rumjammern, dass die Situation so war, wie sie war. Dann heißt es: Arbeiten an den Themen, um besser zu werden."

Ohne Zweifel einer der wichtigsten Akteure in der Schmidt-Elf ist Jan-Niklas Beste. Der Standardspezialist ist jedoch unter der Woche im Training umgeknickt und droht auszufallen. Prognosen gab Schmidt nicht ab. Ausfallen wird dagegen sicher Thomas Keller. Mit dabei sein werden Kapitän Patrick Mainka und sein Vize, Tim Kleindienst, die sich nach dem Augsburg-Spiel nicht ganz einig in der Spielbetrachtung gewesen sind. Für Schmidt kein Problem: "Jeder hat seine Meinung nach dem Spiel. Das, was daraus gemacht wurde, war in den Medien. Für uns ist das kein Thema."

Nach dem Spiel direkt in den Flieger: "Gedanken an Pokal gibt es noch nicht"

Nach dem Bundesliga-Auftritt am Samstag folgt bereits am Dienstag im DFB-Pokal das nächste Duell mit den Gladbachern. Direkt nach dem Spiel werde man wieder zurück an die Brenz fliegen, um "normal" zu trainieren und regenerieren zu können. Normale Trainingsmöglichkeiten wären in Mönchengladbach nicht möglich gewesen. Dem ersten Spiel nun habe man alles untergeordnet "und die Gedanken an den Pokal gibt es jetzt noch gar nicht", sagt Heidenheims Trainer.

Bislang habe die Euphorie, auch im Umfeld, vorgeherrscht. "So ein 2:5 ändert so etwas dann. Danach muss man dann Dinge verstärkt erklären. In der Analyse geht es darum, Ross und Reiter zu nennen. Das darf dann aber nicht dazu führen, dass sich jemand angegriffen fühlt", sagt Schmidt.

Wenn ein Ergebnis keine Konsequenz mehr hat, dann stimmt etwas nicht. Frank Schmidt

Seine Mannschaft habe in der Trainingsarbeit bereits eine Reaktion gezeigt. "Das ist doch normal, keine Saison läuft immer gleich. Es hat immer mit Ergebnissen zu tun. Wenn ein Ergebnis keine Konsequenz mehr hat, dann stimmt etwas nicht", sagt Schmidt, und mit Blick auf das Duell in Gladbach fügt er an: "Die Sinne sind geschärft." Man werde das Glas weiterhin als "halb voll" betrachten "und es ist wichtig, dass das jeder versteht", denn dass solche Partien kommen würden, sei den Verantwortlichen bereits zu Saisonbeginn klar gewesen.

Emotional auf dem Rasen, nicht erst danach

Türen knallen und vor Kisten treten, genervte Antworten, das waren nur einige Reaktionen der Heidenheimer Spieler zuletzt auf eine nicht zufriedenstellende Vorstellung. "Es ist gut, wenn man emotionale Aussagen trifft, noch besser aber ist es, wenn man emotional Fußball spielt. Das Entscheidende ist doch, wie man sich auf dem Platz verhält", möchte Schmidt die Reaktionen seiner Spieler in Gladbach nicht nach dem Spiel, sondern während der Partie sehen.

Damit spricht Schmidt aber nicht etwa kurzfristige Reaktionen auf das Augsburg-Spiel an, sondern "auf Strecke" müsse seine Mannschaft genügend Stabilität entwickeln. Wenn aber direkt in Gladbach eine Reaktion erfolgt, dann hat vermutlich auch Schmidt nichts dagegen. "Ich bin gespannt, wie wir uns dort präsentieren. Den Worten muss man nun auch Taten folgen lassen."